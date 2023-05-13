シリコンバレー銀行に続いて、5月にはファースト・リパブリック銀行も破綻した（写真：Jason Henry／Bloomberg）今年3月、世界は「金融危機」の戦慄を思い出した。時は、コロナ禍の発生から約3年が経過し、ロシアのウクライナ侵略からは約1年。突如として沸き起こったシリコンバレー銀行の経営破綻は、「リーマンショック以降で最大」「アメリカ史上2番目の規模」といった表現と共に世界的に報じられ、10年以上前のグローバル金融