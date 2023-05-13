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*Takeo Hoshi and Anil Kashyap¡¡¡ÉWill the U.S. bank recapitalization succeed? Eight lessons from Japan¡È¡ÊJournal of Financial Economics 2010,vol.97 issue 3, 398-417¡Ë
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