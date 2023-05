シリコンバレー銀行に続いて、5月にはファースト・リパブリック銀行も破綻した(写真:Jason Henry/Bloomberg)

今回の金融危機はどれほど深刻なものなのか。『日米金融危機の政治経済学: 平成金融危機&リーマンショック 7つの教訓』著者である滝波宏文氏が過去の日米金融危機と比較し、今回の金融危機の先行きを占う。

金融危機は繰り返す

日本では1997年11月に、政府が世界にその存続を約束していたはずの大手銀行の一角(北海道拓殖銀行)や、証券業界4位の規模を誇った山一証券が破綻し、1998年秋には、日本長期信用銀行や日本債券信用銀行が国有化で消滅、2003年のりそな銀行への「資本注入」が収束するまで長く続く「平成金融危機」となった。

アメリカでは2008年9月に投資銀行大手リーマン・ブラザーズの破綻をピークとしていわゆる「リーマンショック」が発生した。

今回、2023年3月10日に破綻したシリコンバレー銀行は、直前のシルバーゲート銀行の清算/直後のシグネチャー銀行の破綻と、偶々であるがいずれも頭文字Sで始まる。加えて、5月に入り、ファースト・リパブリック銀行も破綻した。これら“問題化した金融機関“である4銀行は、規模としては、アメリカの健全性規制においてカテゴリーIV相当以下であり、地銀のレベルであった。

むしろ、飛び火したヨーロッパの巨大銀行クレディ・スイスのほうが、アメリカではカテゴリーIに位置づけられるG-SIB(Global Systemically Important Bank:グローバルなシステム上重要な銀行)であり、その行く末は日本を含め相当の影響があり得た。しかし、スイス当局にサポートされた、同じスイスのG-SIBであるUBSによるクレディ・スイス買収で、当座の収束を見ている。

この一連のアメリカ"3S+F"地銀とクレディ・スイスによる金融不安は、金融危機が決して過去のものではなく、つねに「今ここにある危機」であることを、世に示している。

めったに起こるべきではない金融危機ではあるが、歴史を振り返れば、むしろしばしば起こってきた現象と言い得るものであり、経済史上、枚挙にいとまがない。いったん起こって深刻化してしまうと甚大な社会的影響を与えかねない金融危機について、我々は、その対応策の重要性を忘れてはならないだろう。

もっとも、1930年代の世界大恐慌や1920年代の昭和金融恐慌を引いても、当時の世界的な金本位制や保護貿易主義など、時代が違いすぎて、なかなか参考になり難い。

この点、現在のグローバル経済下における著しく深刻な金融危機として、1990〜2000年代に発生した「リーマンショック」、およびそれに先立ち歴史的に近接して、同じく経済大国であり先進民主主義国家である日本が経験した「平成金融危機」――本稿において「日米金融危機」とは、この両危機を指す――への対応とその教訓は、いざという時に備えるための政策分析・立案における貴重な価値を、引き続き有するであろう。

平成金融危機、リーマンショック「7つの教訓」

拙著では以下を、平成金融危機およびリーマンショックからの「7つの教訓」としている。

【1】銀行が資本支援を断る可能性

【2】救済パッケージを十分に大型とすること

【3】ソルベンシー(純資産)問題解決における資産買い取りプログラムの限界

【4】支援を信用性のある検査プログラムと結び付ける重要性

【5】国有化の危険性

【6】(中小企業向け貸し出し促進など)政治主導的貸し出しの危険性

【7】銀行の回復におけるマクロ経済成長の重大な役割

そしてこれは、先行研究(東大の星教授とシカゴ大のカシャップ教授による論文*)が示す「日本の経験からの8つの教訓」から、教訓の削除1つ・変更1つを行って提示したものであるが、この教訓自体の修正につながった同書の「中心的結論」は、次の2点である。

1. 日米金融危機のような著しく深刻な金融危機において、問題は「資産」サイドではなく、「資本」サイドである。すなわち、「不良資産買い取り」ではなく、「資本注入」がカギである。

2.(国による強制的倒産である)「国有化」は、著しく深刻な金融危機への対応としては経済回復を遅らせかねず、むしろ“問題化した金融機関”の債務超過が確定する前に、できる限りスピーディーに十分な「資本注入」を行うべきである。

「国の迅速な対応」の必要性と、「資本」の重要性

平成金融危機とリーマンショックの経緯を追いながら整理をした、以上の教訓等の詳細については拙著をご覧いただきたいが、これらに大きく共通するのは、「国の迅速な対応」の必要性と、「資本」の重要性である。

今般は、クレディ・スイスをUBSが買収したため、国による直接的な「資本注入」(資本サイドからの救済的な公的資金投入)などには至らなかったが、スイスの中央銀行であるスイス国立銀行より1000億スイスフラン(約14兆円)を上限とする政府保証付き貸し付けが用意され、また、スイス政府が90億スイスフラン(約1.3兆円)を上限としてUBSが取得するクレディ・スイスの一定資産に対する損失補償を提供している。

ちょうどリーマン・ブラザーズ破綻の「半年」前に(アメリカの中央銀行であるFRB下の)ニューヨーク連邦準備銀行からの290億ドル(約2.9兆円)拠出を前提になされた、JPモルガンによるベアー・スターンズ買収のように、これらスイス当局からのサポートに基づき、UBSはクレディ・スイス買収を決定しており、金融危機の深刻化を止めるための迅速な(中央銀行を含む)国の対応は、やはり重要であることが示された。

そして、リーマンショック後に整備された――公衆の強い批判を受けやすい、納税者等の負担に基づく救済である「ベイルアウト(Bailout)」ではなく――、危機時に“問題化した金融機関”の株主・債権者による損失負担がされる「ベイルイン(Bail-in)」が、機能した。

具体的には、バーゼル掘紛睛撒制に関する2010年国際合意)において、自己「資本」の向上として整備されたAT1債(Additional Tier 1債:永久劣後債)は、今般のクレディ・スイス買収に当たり全額無価値となり、損失吸収力を発揮した。(この点、一方、株式は約6割減価で済んだため、順序が逆ではないかとの批判はある。)

今般、シリコンバレー銀行、そしてそれを若干上回る規模であったファースト・リパブリック銀行の破綻は、「アメリカ史上2番目の規模」とされたが、史上最大は、(リーマンショック時の)ワシントン・ミューチュアル破綻である。

リーマン破綻が史上最大ではない理由

ここで読者の皆様は、あれ?と思われたかもしれない。なぜリーマンショックという危機名にも掲げられ、世界を震撼させたリーマン・ブラザーズ破綻が史上最大ではないのか?――ここには、何を「銀行」と呼ぶかという範囲・定義の問題がある。

具体的には、「商業銀行」と「投資銀行」の違いである。リーマン・ブラザーズは、アメリカ「投資銀行」4位行であった。しかし、投資銀行とは、日本では証券会社に該当する。

アメリカでは、株の売買だけでなく、新株・社債の発行や資産流動化、更にはM&Aを含めた財務全般のアドバイスを幅広く手掛けており、インベストメント・バンク(Investment Bank:投資銀行)とは総称されるが、預金は有しない。伝統的な預金取扱金融機関である「商業銀行」(=本来の銀行)とは別物である。

シリコンバレー銀行、およびファースト・リパブリック銀行の破綻が、アメリカ史上2番目の規模という時、そこでは(「投資銀行」は外され)預金を有する「商業銀行」を対象としているのだ。

リーマンショックは、実は「投資銀行」の落日でもあった。どういうことか。リーマンショックとは、まさにアメリカの大手投資銀行が1つずつ崩れていくストーリーであった。

レバレッジ比率(自己資本に対する負債の比率)が30倍を超えアメリカ5大投資銀行の中で最も高かった業界5位のベアー・スターンズが、まず経営不安に陥り、ニューヨーク連邦準備銀行の支援の下、2008年3月に商業銀行JPモルガンに買収された。

そして「半年」後の9月、4位のリーマン・ブラザーズが破綻。買い手候補に挙がっていた商業銀行バンク・オブ・アメリカが、3位のメリル・リンチ買収に向かったのが、リーマン破綻回避ができなかった最後の理由の1つであった。

残る投資銀行、すなわち、2位のモルガン・スタンレーそして最大手のゴールドマン・サックスにも市場の疑念が襲い、株価が下落し「資本」が低下していく。防衛のために出資者を求めたモルガンは、中国に期待していたが折り合わず、そこで救世主として急浮上したのが三菱東京UFJフィナンシャル・グループであり、約20%の株式に対し90億ドルを出資した。

ゴールドマン・サックスも、アメリカを代表する投資家であるウォーレン・バフェットに有利な条件を付けて頼み込み、優先株を50億ドル買ってもらって、株価急降下阻止を図った。

この間、ついにゴールドマンとモルガン両行は、「投資銀行」つまり証券会社のままでは得られない、FRBからの融資への恒久的なアクセスを得るため、「銀行持ち株会社」への転身を決定したのだった。

このような投資銀行の崩壊がどうして起きたのか?拙著でも詳述しているが、それは、投資銀行を中心とする「シャドウ・バンキング・システム 」が機能不全を起こし、個別行の事情を超えて連動的にビジネスモデルに支障を来したからである。

沈んだままの日本、立ち直ったアメリカの差

では今回はどうか。

読者は鋭く気にされたかもしれないが、あえてベアー・スターンズ買収の「半年」後にリーマン・ブラザーズ破綻があったと強調してきたけれども、今回のクレディ・スイス買収の後、同じような巨大破綻が半年後に来る、とは筆者は現時点で考えていない。





クレディ・スイスの経営不安の原因は、投資銀行部門を中心とする不振と筆頭株主サウジ・ナショナル・バンクの追加出資否定報道であり、未だ個別行の問題と見受けられるからである。(なお、クレディ・スイスは、預金も有しており、商業銀行部門も投資銀行部門も共に備える、ヨーロッパで一般的な「ユニバーサル・バンク」の1つである。)

一方で、そのベアー・スターンズ買収後の経緯のように、また、「アメリカ史上最大」の破綻であったワシントン・ミューチュアルが、現在の米国健全性規制ではカテゴリーIIIに当たるものの、リーマンショック時の危機を深めアメリカ政府による「資本注入」の対応を余儀なくしたように、つねに警戒は決して怠ってはいけないであろう。

とりわけ、アメリカ”3S+F”地銀の崩壊が示した「デジタル・バンク・ラン」(スマホ取引やSNS情報拡散等で格段に加速されたデジタル環境下の銀行取り付け)については、たんに取引などのスピードの問題と軽視せずに、実態を超えた不安の拡大への一定の歯止めを含め、政策的備えが必要と考えられる。

そして、今のところ、UBSのクレディ・スイス買収、JPモルガンのファーストリパブリック買収と、「民間共助」が生きているが、利上げ基調の下、金融機関の株価が引き続き不安定の中、金融システム維持上、いざとなれば資本注入など国の直接的な公的資金投入をためらってはならないのではないか。

いずれにせよ、先例のないまま対応に苦しみ脱却まで長く時間がかかった日本の「平成金融危機」から、(反面教師的に)「学んだ」アメリカが、いかにして、とりわけ不人気政策ではあるが「正解」たる「資本注入」を迅速に実施し、リーマンショックからV字回復したのか。そして、この日米両危機を比較検討した結果、以降の金融危機への教訓とは何なのか。

ここで拙著を踏まえ一言だけ申し上げると、その後の日米の経済状況の格差を見るにつけても、「『正解』たる政策は、必ずしも人気政策ではない」ということである。

*Takeo Hoshi and Anil Kashyap ”Will the U.S. bank recapitalization succeed? Eight lessons from Japan“(Journal of Financial Economics 2010,vol.97 issue 3, 398-417)

(滝波 宏文 : 参議院議員、元経済産業大臣政務官)