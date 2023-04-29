人間の生活において社会的な関わりは重要であり、これまでの研究から「孤独」は精神だけでなく身体にも悪影響を及ぼすことが知られています。新たに、オーストリア・ウィーン大学の研究チームが行った実験では、「8時間孤独でいることは食事を抜くのと似たようなエネルギー低下と倦怠(けんたい)感を引き起こす」という結果が示されました。Homeostatic Regulation of Energetic Arousal During Acute Social Isolation: Evidence F