立憲民主党の泉代表は３１日午前の記者会見で、同党の小西洋之参院議員を参院憲法審査会の野党筆頭幹事から更迭すると発表した。小西氏は憲法審査会の毎週開催は「サルがやること」などと発言しており、泉氏は「党の見解とは異なる。厳しく注意した」と述べた。