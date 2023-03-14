北京五輪で日本を苦しめ“キラー”と呼ばれたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で3大会連続の1次ラウンド敗退を喫した韓国チームが14日、帰国した。さらに長年代表のエース格を務め、10日の日本戦でも先発したキム・グァンヒョン投手（SSG）が代表からの引退を自身のSNSで宣言した。キム・グァンヒョンは自身のインスタグラムに「今まで韓国代表のキム・グァンヒョンを応援してくださってありがとう。金メダルを首に