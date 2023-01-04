ゴールデンリトリバーのまるくんは、ご飯やおやつが大好きな食いしん坊。飼い主さんが何かを食べていると「自分ももらえるかも！」と、もらえてももらえなくても関係なく、毎回とりあえず確認するために来るのだとか。そのようすを動画でTwitterに投稿すると45万回以上も再生され、「かわいい」と多くの人の心をわしづかみしています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】投稿された動画を見てみると、蒸しパンを