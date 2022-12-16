アニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』より、主人公・武藤遊戯が持つ「千年パズル」が、LED発光＆音ギミックを搭載して商品化。「千年パズル COMPLETE EDITION」(8,800円/税込)として、2022年12月16日16時からプレミアムバンダイで予約受付がスタートする。2023年7月発送予定「千年パズル COMPLETE EDITION」(8,800円/税込)2000年から2004年まで放送されたアニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』より、主人公・武藤遊戯が持