東京女子プロレスに、日本テレビ系「有吉ゼミ」で話題の大食いタレント・上原わかな（２６）が本格参戦する。タレントやダンサーとして活動をする未経験の女子がプロレスに挑戦するプロジェクト「夢プロレス」で、柔軟性とセンスの良さを披露した上原は、２７日の東京・後楽園ホール大会でリングに登場。「夢プロレスではたくさんの応援ありがとうございました。私、上原わかなはプロレスを続けます。一度きりの人生絶対にあき