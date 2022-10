今月に発売された、『ハリー・ポッター』シリーズでドラコ・マルフォイ役を演じたトム・フェルトンの自伝。撮影中の秘話やエマ・ワトソンとの関係からシリーズ終了後の生活などについて綴られていることで話題を呼ぶなか、撮影現場で子役たちに“罰金”が科せられるケースがあったことが明らかに。邪魔をしたら10ポンドの罰金! 発売日前から話題となっていた、トム・フェルトンによる自伝『Beyond the Wand: The Magic and Mayhem