新宿駅西口の"顔"のひとつがいよいよ消滅となります。まずは小田急から新宿駅西口にそびえ立つ小田急百貨店（画像：写真AC）。小田急電鉄は2022年9月29日（木）、新宿駅西口地区開発計画にともなう、商業ビルの営業終了と解体のスケジュールを発表しました。新宿駅では大規模な再開発計画が始動。駅の東西移動を便利にする新たな「東西デッキ」が整備されるのをはじめ、老朽化した構造物が一斉にリニューアルされます。その