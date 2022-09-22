ロシア全土で抗議デモ。1,300人以上が拘束され、国外脱出も加速している。どこまでも続く長い車の列は、ロシアからジョージアとの国境付近で発生した渋滞。国外に向かう車が押し寄せたという。その要因となったのが、21日にプーチン大統領が発表したものだった。プーチン大統領(21日)「国内で部分的動員を行う。国防省と軍参謀本部の提案を支持する」ロシア国民の部分的動員令に署名したと明らかにした、プーチン大統領。SNSでは、