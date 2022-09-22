軽い羽織りとしても、着こなしのアクセントにもなるカーディガンはおしゃれに欠かせないアイテム。特に昼夜で温度の変化が激しい初秋は手放せません。そんなお役立ちカーディガンの新作が【GU（ジーユー）】でも続々と登場！ そこで今回は、特に使えそうな2点をピックアップ。着まわし力も期待できる「秋っぽカーディガン」です。 肩掛けするとぐっと女っぽくなる「メタルボタンカーディガン