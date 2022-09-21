アットコスメの2022年上半期ベストコスメ（ロープライス・アイシャドウ部門1位）に選ばれた、セザンヌの人気アイシャドウパレット「ベージュトーンアイシャドウ」。2022年8月10日に秋の気配を感じる新色が登場しました。新色「アンティークベージュ」は、質感が異なる3つのベージュ系カラーと渋みをきかせたレッドカラーがセットされています。ふわっとソフトで軽い粉質なので、グラデーションやぼかしも簡単です。今回はベ