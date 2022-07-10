妊娠中であることを明らかにした女優ソン・イェジンが、優雅さ溢れる近況写真を公開して、その喜びに多くのファンたちが微笑んだ。【写真】ヒョンビン♡ソン・イェジンの“妊娠”が浮上した1枚ソン・イェジンは7月9日、自身のSNSにヴァレンティノのファッションショーを知らせる文とともに一枚の写真を載せた。緑色のバッグに優雅なネックラインが特長的なホワイトジャケット姿だった。ソン・イェジンは妊娠中だが、それでも