スポーツコーチングプラットフォーム市場規模、2034年までに17億5,600万米ドルに到達へ ― 2026～2034年のCAGRは11.39%
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354086/images/bodyimage1】
スポーツコーチングプラットフォーム市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場調査レポート「スポーツコーチングプラットフォーム市場：タイプ別、価格モデル別、用途別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
このレポートによると、スポーツコーチングプラットフォーム市場は2025年には6億4650万米ドルに達し、2034年には17億5600万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は11.39%となる見込みです。
スポーツコーチングプラットフォームは、プロスポーツとアマチュアスポーツの両方の環境において、アスリートの育成、パフォーマンスのモニタリング、チーム管理、コーチングの提供を支援するために設計された統合デジタルソリューションです。これらのプラットフォームは、ビデオ分析、生体認証データの統合、AIを活用したパフォーマンス分析、トレーニングプログラム管理、スケジュール管理、コミュニケーションツールを統合したエコシステムであり、モバイル、ウェブ、ハイブリッド環境など、あらゆるプラットフォームからアクセス可能です。市場は、エリートプロスポーツ団体や各国のオリンピックプログラムがエンタープライズグレードのアスリート管理システムを導入するケースから、ユーススポーツクラブやレクリエーションリーグがチーム連携や保護者とのコミュニケーションプラットフォームを活用するケースまで、幅広いユースケースを網羅しています。
世界のスポーツ業界におけるデジタル変革の急速な加速は、コーチングプラットフォームの対象市場を大幅に拡大させています。あらゆる規模のスポーツ組織が、データに基づいた意思決定、リモートコーチング機能、そしてテクノロジーを活用したアスリート育成の道筋をますます重視するようになっているためです。2026年までに、AIを活用した機能はスポーツコーチングプラットフォームの65%以上に搭載されると予想されています。これは、自動ビデオタグ付け、怪我のリスク予測モデリング、パーソナライズされたトレーニングプラン作成といった機能に対する需要の高まりによるもので、これらの機能は、あらゆる競技レベルにおいて、コーチとアスリートがパフォーマンスデータとどのように関わるかを根本的に変革しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/sports-coaching-platforms-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. AI統合とデータ駆動型パフォーマンス分析
人工知能、機械学習、高度なデータ分析をスポーツコーチングプラットフォームに統合することは、市場を再構築する最も革新的な力です。AIと機械学習技術は、スポーツコーチングプラットフォーム市場の進化に大きな影響を与え、データに基づいた洞察と自動化を導入することで、従来のコーチング方法を変革し、より効率的で効果的なトレーニングプロセスを実現しています。プラットフォームは現在、AIを活用したビデオ分析ツールを利用して、重要なイベントを自動的にタグ付けし、パフォーマンスのハイライトを生成し、フレームごとの生体力学的分析を提供します。この機能により、手動でのビデオレビュー時間を最大85%削減し、コーチングのフィードバックサイクルを劇的に加速させることができます。
スポーツコーチングプラットフォーム市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場調査レポート「スポーツコーチングプラットフォーム市場：タイプ別、価格モデル別、用途別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
このレポートによると、スポーツコーチングプラットフォーム市場は2025年には6億4650万米ドルに達し、2034年には17億5600万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は11.39%となる見込みです。
スポーツコーチングプラットフォームは、プロスポーツとアマチュアスポーツの両方の環境において、アスリートの育成、パフォーマンスのモニタリング、チーム管理、コーチングの提供を支援するために設計された統合デジタルソリューションです。これらのプラットフォームは、ビデオ分析、生体認証データの統合、AIを活用したパフォーマンス分析、トレーニングプログラム管理、スケジュール管理、コミュニケーションツールを統合したエコシステムであり、モバイル、ウェブ、ハイブリッド環境など、あらゆるプラットフォームからアクセス可能です。市場は、エリートプロスポーツ団体や各国のオリンピックプログラムがエンタープライズグレードのアスリート管理システムを導入するケースから、ユーススポーツクラブやレクリエーションリーグがチーム連携や保護者とのコミュニケーションプラットフォームを活用するケースまで、幅広いユースケースを網羅しています。
世界のスポーツ業界におけるデジタル変革の急速な加速は、コーチングプラットフォームの対象市場を大幅に拡大させています。あらゆる規模のスポーツ組織が、データに基づいた意思決定、リモートコーチング機能、そしてテクノロジーを活用したアスリート育成の道筋をますます重視するようになっているためです。2026年までに、AIを活用した機能はスポーツコーチングプラットフォームの65%以上に搭載されると予想されています。これは、自動ビデオタグ付け、怪我のリスク予測モデリング、パーソナライズされたトレーニングプラン作成といった機能に対する需要の高まりによるもので、これらの機能は、あらゆる競技レベルにおいて、コーチとアスリートがパフォーマンスデータとどのように関わるかを根本的に変革しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/sports-coaching-platforms-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. AI統合とデータ駆動型パフォーマンス分析
人工知能、機械学習、高度なデータ分析をスポーツコーチングプラットフォームに統合することは、市場を再構築する最も革新的な力です。AIと機械学習技術は、スポーツコーチングプラットフォーム市場の進化に大きな影響を与え、データに基づいた洞察と自動化を導入することで、従来のコーチング方法を変革し、より効率的で効果的なトレーニングプロセスを実現しています。プラットフォームは現在、AIを活用したビデオ分析ツールを利用して、重要なイベントを自動的にタグ付けし、パフォーマンスのハイライトを生成し、フレームごとの生体力学的分析を提供します。この機能により、手動でのビデオレビュー時間を最大85%削減し、コーチングのフィードバックサイクルを劇的に加速させることができます。