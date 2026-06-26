【横浜市立大学】小学生・ティーンズ（中学・高校生世代）向け事業　図書館で夏休み







＜おはなし会＞





＜ティーンズ向け＞ ＜ティーンズ向け＞

























































「こわいおはなし会」（旭、磯子、神奈川、金沢、港南、中、南）本も寝静まった暗い図書館で、涼しくなるような、ちょっとだけこわい絵本やおはなしを語ります。＊夏の特別おはなし会は地域図書館全館実施＊こんなイベントもあります！司書のおすすめする本を紹介するブックトーク（磯子、中）、紙芝居のおはなし会（港北、栄）など。中学生・高校生世代向けの体験型のイベントやボランティア体験など多数実施します。実施館：磯子、神奈川、金沢、港南、瀬谷、鶴見、南、緑、山内＊こんなイベントもあります！「夏休みPOPづくり大作戦！」（旭）、「図書館で小説を書く３DAYS」（戸塚）、「中学生・高校生のための大人になる前に知っておきたいお金の話」（保土ケ谷）など。2 市内大学図書館の夏季特別開放閲覧席を、高校生等（大学により条件があります）に開放します。大学によって、自習スペースとして開放しているところもあります。利用には生徒手帳・学生証など、在籍を証明するもの等をお持ちください。休館日、交通アクセス等、詳細は二次元コードからそれぞれのWEB サイトをご覧ください。（１）神奈川大学 横浜図書館・みなとみらい図書館：高校生対象場所：横浜図書館（横浜キャンパス：神奈川区六角橋３-27-１）みなとみらい図書館（みなとみらいキャンパス：西区みなとみらい４-５-３）期間：令和８年８月１日（土）〜９月17日（木）の休館日を除く【午前９時30分〜午後６時】https://www.kanagawa-u.ac.jp/library/（２）東洋英和女学院大学図書館：女子高校生・受験希望女性対象場所：緑区三保町32※休館日を除き、いつでも利用可 平日【午前８時50分〜午後８時】補講日、休業期間など授業のない日【午前９時〜午後５時】※大学受験を希望する女性の方は身分証（マイナンバーカード、運転免許証など）をお持ちください。）https://sites.google.com/toyoeiwa.ac.jp/library/riyoannnai/riyodekirukata/kyoteiko（３）日本体育大学図書館：16歳以上対象場所：横浜・健志台キャンパス 分館（青葉区鴨志田町1221-1）期間：令和８年８月８日（土）、８月17日（月）〜８月22日（土）、８月29日（土）、８月31日（月）※平日 午前８時45分〜午後７時 土曜日 午前10時15分〜午後６時※東京・世田谷キャンパス本館でも実施します。詳細はホームページをご覧ください。※資料の利用を伴わない自習のみの利用はできません。https://library.nittai.ac.jp/（４）横浜商科大学図書館：中学生・高校生・受験生対象場所：鶴見区東寺尾４-11-１期間：令和8年７月31日（金）〜８月31日（月）の平日【午前９時〜午後４時30分】※休館日を除く※利用者登録にあたり、初回時に学生証等の身分証明書をご提示いただきます。https://library.shodai.ac.jp/（５）横浜市立大学図書館：高校生対象（学術情報センター、医学情報センター）場所：学術情報センター（金沢八景キャンパス：金沢区瀬戸22-２）期間：令和８年７月31日（金）〜９月18日（金）の休館日を除く平日【午前９時〜午後５時】場所：医学情報センター（福浦キャンパス：金沢区福浦３-９）期間：令和８年８月３日（月）〜８月31日（月）の休館日を除く平日【午前９時〜午後５時】https://opac.yokohama-cu.ac.jp/drupal/ja/node/1010