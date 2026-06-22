公式駐車場販売プラットフォーム「Ticket Pass」を運営する軒先株式会社（本社：東京都港区）は、株式会社高野不動産販売（本社：新潟県長岡市）と協力して、日本三大花火大会の一つ「長岡まつり大花火大会」の開催に合わせ、地域の企業・住民の皆様と連携し運営する「民間協力駐車場」の抽選予約受付を、2026年6月19日（金）11:00より開始いたしました。

「民間協力駐車場」は、公式駐車場と合わせて、より多くの来場者様へ駐車枠を提供するため、公式駐車場を補完する来場者の受け皿として開設されます。会場周辺の企業・住民の皆様から提供いただいた遊休スペースを活用し、長岡の誇りである花火大会を地域一体となって成功へと導くための特別な駐車枠として、本年も観覧チケット購入者限定で提供いたします。

【本取り組みの意義】

地域一体：地元企業・住民・軒先・高野不動産販売・長岡花火財団が連携し、大会成功に向けて地域全体の駐車キャパシティを拡大します。

来場者ファースト：公式駐車場を補完し、混雑緩和への貢献、来場者の交通利便性を高めることで、大会運営の円滑化をサポートします。

運用体制：軒先が運営・管理を担い、安心できる駐車環境を提供します。









【抽選申込概要】

受付期間：2026年6月19日（金）11:00 ～ 6月24日（水）23:59まで

申込方法：Ticket Pass特設ページ（ https://ticket-pass.com/events/view/nagaokamatsuri-minkan ）にて受付

対象日程：2026年8月2日（日）・3日（月）の両日

販売台数：2日間で約3,000台を予定

当選発表：2026年6月26日（金）16:00ごろ

申込条件：観覧チケット購入者に付与される「申込コード」が必要です





■ 公式駐車場プラットフォーム「Ticket Pass」について

「Ticket Pass」は、イベント主催者と来場者の双方にとってスマートで安全な駐車場予約体験を実現します。

・高い利便性：スマホで予約から管理までが完結し、当日の入場もスムーズです。

・適正なリセール機能：やむを得ず来場できなくなった場合でも、公式リセール機能によりキャンセル車室を安全に再流通させることが可能です。

・運営の効率化：駐車場運営の効率化や会場周辺の渋滞緩和、混雑対策にも寄与します。





■長岡花火の駐車場について

・観覧チケット購入者専用の公式駐車場もTicket Passで抽選申込にて受付中。

https://ticket-pass.com/events/view/nagaokamatsuri

・軒先パーキングでは、民間シェア駐車場の提供をしています。

https://parking.nokisaki.com/nagaokamatsuri

■ 「軒先パーキング」について

長岡まつり大花火大会当日は、会場周辺の多様なスペースを「民間シェア駐車場」として活用いたします。

地元の企業の駐車場、個人宅、商業施設、月極駐車場、空き地など、地域の皆様が所有・管理されている大切なスペースを来場者用の駐車場として開放いただくことで、大会当日の交通課題の解決と利便性向上に寄与しています。

多くの皆様の温かいご協力により、遠方から訪れる観覧客が安心して会場へアクセスできる環境が支えられています。





現在、大会当日にスペースを貸し出していただける駐車場オーナー様を募集しております。ぜひ「お祭りを支える一員」としてご参加ください。





▼駐車場のご登録はこちら

https://parking.nokisaki.com/pages/about2

■軒先パーキングへ駐車場貸出のお問合せ





TEL：03-6869-3003（平日：9:30～18:00）

Mail：info@parking.nokisaki.com

■TicketPass導入についてのお問合せ

TEL：03-6869-3111（平日：10:00～18:00）

Mail：info@nokisaki.com





【軒先株式会社について】

本 社：東京都港区赤坂8-4-14

代表者：代表取締役 西浦明子

創 業：2008年4月

「軒先」は、駐車場予約プラットフォームをはじめ、アナログとデジタルを融合したイベント運営の効率化と来場者の体験価値向上を支援しています。「軒先パーキング」「Ticket Pass」を通じ、誰もが安心して楽しめるイベント環境づくりを目指しています。

【株式会社高野不動販売について】

本 社：新潟県長岡市柏町１丁目４番33号

代表者：代表取締役社長 黒岩 忠正

設 立：2021年2月26日

高野不動産は創業以来、新潟県全域で不動産業務全般にわたり、宅地分譲業務、売買・賃貸仲介業務、賃貸管理業務、ディベロッパー事業など安心、安全をモットーとした業務展開をしております。高野不動産は今回の取り組みが遊休地利用のモデルケースとなるよう、また地元が誇る「長岡まつり大花火大会」に、より多くの皆様にお越しいただき、感動していただけるよう貢献させて頂きます。



