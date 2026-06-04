新築一戸建『イニシアフォーラム二子玉川 The Hill』ホームページ公開建築家が描く、世田谷区瀬田の高台に静謐の5邸誕生











『イニシアフォーラム二子玉川 The Hill』 （左）全体区画イメージイラスト／（右）街並み完成予想CG

『イニシアフォーラム二子玉川 The Hill』は、atelier9建築研究所の建築家 呉屋 彦四郎（ごや ひこしろう）氏により、世田谷区瀬田四丁目の地に刻まれてきた歴史と、時代を受け入れながら重層的に風景を育んできた“時代の厚み”に着想を得て設計されました。各邸宅のアプローチを直接公道に接続する区画割りとし、高いプライバシーに配慮した配棟計画を実現。内部空間においては東西に伸びる敷地形状を生かし、南側の開口部を大きく確保。外部からの視線を気にすることなく、2階リビングに豊かな採光と空の広がりを享受できるデザインとしました。