エンビロンより、肌ファースト発想の次世代UVケア「ラドアクティブエンリッチドサンクリーム」が登場

株式会社プロティア・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：マーク C. ミンター）が日本総販売代理店を務める、世界的に信頼を集めるプロフェッショナルスキンケアブランド「エンビロン」は、象徴的なRAD(R)フォーミュレーションを現代的に進化させた日焼け止め「ラドアクティブエンリッチドサンクリーム」を4月1日（水）より発売いたします。

RADは1992年に誕生し、UVプロテクションと、外的ストレスから肌を守るビタミンCやE、β-カロチンを組み合わせたサンスクリーンとして登場しました。発売当時は同様の日焼け止めは珍しく、科学的根拠に基づいたそのコンセプトは、時代を先取りするものでした。

この度発売となる「ラドアクティブエンリッチドサンクリーム」は、そのRADの哲学を受け継ぎながら、現代の科学と臨床検証によって強化された次世代の処方です。アクティブで、スキンロンジェビティ（肌の健やかな未来）を意識する現代の消費者のニーズに応える、進化したUVケアを実現しています。

現在のサンケア市場では、さまざまな情報や多様な価値観が存在する中、エンビロンは一貫して、バランスを重視する“肌ファースト”のアプローチを提唱してきました。

「ラドアクティブエンリッチドサンクリーム」は、UVA・UVBをカバーするブロードスペクトラムプロテクションで、SPF20とPA+++の紫外線防止効果に加え、スウェットレジスタント処方、そして紫外線環境による肌ストレスに着目し、肌を整えるビタミンC、E、β-カロチンを配合しています。開発時には第三者機関での臨床検査においてそのアプローチを検証済です。

紫外線による酸化ストレスやダメージに総合的にアプローチしながら、肌への負担を考慮した設計となっています。

■エンビロンのインテリジェントな哲学（RAD）3層のスキンディフェンス：

エンビロンのサンケア哲学は、シールドのようにUVを反射・散乱して肌を守る無機（物理）フィルター（REFLECT）、肌に届く紫外線を吸収し、有害作用を無効化する有機（化学）フィルター（ABSORB）、そして紫外線環境による肌ストレスに着目し、相乗的に働くディフェンスネットワーク（DEFEND）を組み合わせたものです。

■次世代フォーミュレーションについて

ラドアクティブエンリッチドサンクリームは、軽やかで通気性のある、スウェットレジスタント処方です。高機能なディフェンスネットワーク（ビタミンC・ビタミンE・β-カロチン）を採用し、さらにバリア機能をサポートする成分を配合することで、肌ファーストの日常使いに適した紫外線対策を提供します。

■製品の特長とベネフィット

毎日の使用やアクティブなライフスタイルを想定して設計されています。敏感肌にも適しており、エンビロンのビタミンAスキンケアと自然になじみながら、日々のスキンケアルーティンをトータルでサポートします。

プロテクション効果 ※第三者機関において試験を実施した内容は後述

・ ブロードスペクトラム処方（UVA・UVB）SPF20/PA+++

・ スウェットレジスタント処方

・ 強力なディフェンスアプローチ

キー成分

・紫外線散乱剤と最低限の紫外線吸収剤のブレンド

・ビタミンC（リン酸アスコルビルMg）

・ビタミンE（トコフェロール・酢酸トコフェロール）

・ベータカロチン（β-カロチン）

・バリア機能をサポートする保湿成分

仕上がり ※消費者認識調査に基づく結果

・軽やかで通気性のある使い心地

・べたつかず、みずみずしい仕上がり

・心地よくうるおいを感じる使用感

■エンビロンが新たな「ロンジェビティダイアログ」を開始

エンビロンの新しいYouTube動画「ロンジェビティダイアログ」では、創設者兼サイエンティフィックディレクターであるDr. デス・フェルナンデスをはじめとするエンビロンの専門家が登場し、現代のサンケアを形づくるさまざまな疑問に向き合います。紫外線対策はなぜSPFだけでは十分ではないのか、日光との向き合い方やビタミンD、高SPFにまつわる誤解など、広いテーマを取り上げます。「ロンジェビティダイアログ」は、科学に基づくスキンヘルス分野におけるエンビロンの取り組みを反映するものであり、誤情報に左右されることなく、消費者がより理解を深め、自信をもって紫外線対策を選択できるようサポートすることを目的としています。

■臨床試験と科学的根拠

ラドアクティブエンリッチドサンクリームについて、以下の臨床試験をおこなっています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52180/table/171_1_3f02b170bbddd119e9704adbca4fe83d.jpg?v=202603101151 ]

■消費者認識調査

エンビロンは、ラドアクティブエンリッチドサンクリームを7日間毎日使用した80名以上の被験者（統計学的に有意なサンプル数）を対象に、包括的な調査を実施しました。

同意した被験者の割合

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52180/table/171_2_f930db3bdb18a2606c6b0dae8f3547d6.jpg?v=202603101151 ]

■製品情報：

シリーズ名：イーブンモアサンケアプラス

製品名：ラドアクティブエンリッチドサンクリーム

発売日：2026年4月1日（水）

価格：6,600円（税込）

容量：25ml

販路：全国の取扱いクリニック・サロンおよび公式オンラインストア

■開発者 Dr. デス・フェルナンデスのコメント

「誰もが毎日、光にさらされているという事実は揺るぎません。太陽そのものが敵なのではありません。世界も徐々にそのことを理解しつつあります。問題なのは、紫外線対策をせずに過度に太陽を浴びることです。適切に日焼け止めを塗り、こまめに塗り直していれば、太陽を恐れる必要はありません。」

「太陽や光から完全に身を隠すことはできません。実際、皮膚は光の恩恵を活用し最適化するように進化してきました。それは重要なビタミンDの生成にとどまらず、免疫機能や精神的、さらには身体的

な健康にも関わっています。安全性と有効性の鍵は、量とタイミングにあります。」

「SPFだけに頼るのは賢明とは言えません。光老化から肌を守り、皮膚がんを予防するためには、包括的なアプローチが必要です。その第一歩は、ビタミンAやビタミンC,E,β-カロチンなどのディフェンス成分を毎日肌から直接補い、必要に応じてサプリメントで補完することです。」

「SPFは市場で広く使われている評価基準であり、その実際の役割や限界について誤解が生じる場合があります。たとえば“曇りの日は日焼けしない”といった認識につながることもあります。実際には、SPFは日焼け対策の一要素に過ぎず、肌を保護するためには他の要因も総合的に考慮する必要があります。場合によっては利益よりも害をもたらしている可能性があります。」

■エンビロンについて

エンビロンは、サイエンス、ビューティー、そしてケアを基盤とする、世界的に知られるプロフェッショナルスキンケアブランドです。1990年以来、エンビロンは美のサイエンスを駆使して、世界のスキンケアに対する見方を変えてきました。ビタミンAをスキンケア処方に導入したことは画期的な進歩であり、世界的に著名な形成外科医でありエンビロン創設者でもあるDr. デス・フェルナンデスによって、初めて化粧品への配合を実現しました。その姉であるヴァル・カーステンスは、このブランドを夢から世界的成功へと導く礎を築きました。現在、エンビロンは70カ国以上＊で140以上の製品を展開しています。また、これまでに100を超える国際的な賞を受賞しています。

*2026年3月時点

