こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【亀田医療大学】令和7年度学位記授与式を挙行
亀田医療大学（千葉県鴨川市）は令和8年（2026年）3月5日（木）に学位記授与式を執り行いました。
令和7年度学位記授与式では看護学部看護学科48名、看護学研究科博士前期課程12名へ学位記が授与されました。
卒業生へ向けて、鴨川市市長（佐々木久之様）、医療法人鉄蕉会理事長（亀田隆明様）より、激励のメッセージを贈っていただきました。
卒業生謝辞として松本愛翔（亀田医療大学卒業生代表）より、大学で得た学びを心の支えにし、患者様に対して真摯に向き合い続けることが述べられました。
式終了後には、4年間お世話になった先生方へ、卒業生から花束等の贈呈がありました。
【卒業式概要】
・日時：令和8年3月5日（木） 10:00〜11:00
・会場：亀田医療大学 学生会館ミズキホール
・対象：看護学部48名、看護学研究科博士前期課程12名
令和7年度学位記授与式では看護学部看護学科48名、看護学研究科博士前期課程12名へ学位記が授与されました。
卒業生へ向けて、鴨川市市長（佐々木久之様）、医療法人鉄蕉会理事長（亀田隆明様）より、激励のメッセージを贈っていただきました。
卒業生謝辞として松本愛翔（亀田医療大学卒業生代表）より、大学で得た学びを心の支えにし、患者様に対して真摯に向き合い続けることが述べられました。
式終了後には、4年間お世話になった先生方へ、卒業生から花束等の贈呈がありました。
【卒業式概要】
・日時：令和8年3月5日（木） 10:00〜11:00
・会場：亀田医療大学 学生会館ミズキホール
・対象：看護学部48名、看護学研究科博士前期課程12名
▼本件に関する問い合わせ先
管理部 総務課
住所：〒296-0001 千葉県鴨川市横渚462番地
TEL：04-7099-1211
FAX：04-7099-1327
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
令和7年度学位記授与式では看護学部看護学科48名、看護学研究科博士前期課程12名へ学位記が授与されました。
卒業生へ向けて、鴨川市市長（佐々木久之様）、医療法人鉄蕉会理事長（亀田隆明様）より、激励のメッセージを贈っていただきました。
卒業生謝辞として松本愛翔（亀田医療大学卒業生代表）より、大学で得た学びを心の支えにし、患者様に対して真摯に向き合い続けることが述べられました。
【卒業式概要】
・日時：令和8年3月5日（木） 10:00〜11:00
・会場：亀田医療大学 学生会館ミズキホール
・対象：看護学部48名、看護学研究科博士前期課程12名
令和7年度学位記授与式では看護学部看護学科48名、看護学研究科博士前期課程12名へ学位記が授与されました。
卒業生へ向けて、鴨川市市長（佐々木久之様）、医療法人鉄蕉会理事長（亀田隆明様）より、激励のメッセージを贈っていただきました。
卒業生謝辞として松本愛翔（亀田医療大学卒業生代表）より、大学で得た学びを心の支えにし、患者様に対して真摯に向き合い続けることが述べられました。
式終了後には、4年間お世話になった先生方へ、卒業生から花束等の贈呈がありました。
【卒業式概要】
・日時：令和8年3月5日（木） 10:00〜11:00
・会場：亀田医療大学 学生会館ミズキホール
・対象：看護学部48名、看護学研究科博士前期課程12名
▼本件に関する問い合わせ先
管理部 総務課
住所：〒296-0001 千葉県鴨川市横渚462番地
TEL：04-7099-1211
FAX：04-7099-1327
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/