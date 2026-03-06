【亀田医療大学】令和7年度学位記授与式を挙行

写真拡大 (全4枚)

亀田医療大学（千葉県鴨川市）は令和8年（2026年）3月5日（木）に学位記授与式を執り行いました。

令和7年度学位記授与式では看護学部看護学科48名、看護学研究科博士前期課程12名へ学位記が授与されました。

　卒業生へ向けて、鴨川市市長（佐々木久之様）、医療法人鉄蕉会理事長（亀田隆明様）より、激励のメッセージを贈っていただきました。

　卒業生謝辞として松本愛翔（亀田医療大学卒業生代表）より、大学で得た学びを心の支えにし、患者様に対して真摯に向き合い続けることが述べられました。

　式終了後には、4年間お世話になった先生方へ、卒業生から花束等の贈呈がありました。

【卒業式概要】

・日時：令和8年3月5日（木） 10:00〜11:00

・会場：亀田医療大学　学生会館ミズキホール

・対象：看護学部48名、看護学研究科博士前期課程12名

▼本件に関する問い合わせ先

管理部　総務課

住所：〒296-0001　千葉県鴨川市横渚462番地

TEL：04-7099-1211

FAX：04-7099-1327

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/