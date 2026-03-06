こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シンプレクス、DatabricksのConsulting & Systems Integrator (C&SI) Partnerに加盟
シンプレクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金子 英樹、以下シンプレクス）は、Databricks Inc.（本社：米国カリフォルニア州サンフランシスコ、日本法人 データブリックス・ジャパン株式会社：東京都港区、社長：笹 俊文）の「Consulting & Systems Integrator (C&SI) Partner」に加盟したことをお知らせします。
「Consulting & Systems Integrator (C&SI) Partner」プログラムとは、Databricksプラットフォームを活用して、データおよびAIアプリケーション、アナリティクス、エージェントを構築・拡張できるようにし、コンサルティングやデータ基盤の導入・構築・運用を専門的に支援するために設計されたパートナープログラムです。シンプレクスは、データ利活用による日本企業のビジネス革新を後押しすべく、今後はDatabricksプラットフォームを用いたデータ基盤の構築や利活用推進、AI実装支援をより強化してまいります。
■シンプレクス株式会社について https://www.simplex.inc/
シンプレクスは1997年の創業以来、メガバンクや大手総合証券を筆頭に、日本を代表する金融機関のテクノロジーパートナーとしてビジネスを展開してきました。現在では、金融領域で培った豊富なノウハウを活用し、金融以外の領域でもソリューションを展開しています。2019年3月にはAI企業のDeep Percept株式会社、2021年4月には総合コンサルティングファームのXspear Consulting株式会社がグループに加わり、創業時より付加価値の創造に取り組んできたシンプレクスとワンチームとなって、公的機関や金融機関、各業界をリードする企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進を支援しています。
本件に関するお問合わせ先
≪本ソリューションに関するお問い合わせ≫
シンプレクス株式会社
執行役員 赤本
TEL：03-3539-7370 お問い合わせフォーム：https://www.simplex.inc/contact/
≪報道機関からのお問い合わせ≫
シンプレクス・ホールディングス株式会社
コーポレート・イノベーションディビジョン 広報 廣荑
TEL：03-3539-7370 お問い合わせフォーム：https://www.simplex.holdings/contact/
関連リンク
シンプレクスのAI・データ利活用
https://www.simplex.inc/service/ai/
