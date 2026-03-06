こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【美術出版社】「移民の国」アメリカとは？そして、どこへ向かうのか？『美術手帖』2026年4月号は、「移民とアメリカ 日系アーティストの歴史と現在」特集。
株式会社美術出版社（東京都渋谷区）は、『美術手帖』2026年4月号「移民とアメリカ 日系アーティストの歴史と現在」特集を3月6日（金）に発売します。
特集
「移民とアメリカ」
アメリカの日系アーティストたちがたどった歴史と現在
2024年の大統領選を経て、第二次トランプ政権が始動したアメリカでは、強硬な移民政策や反多様性（反DEI）の動きにより、アートを取り巻く環境が根本から揺らいでいます。「移民の国」という理念を掲げたかの地がいま、誰を拒み、どのような論理で境界を引こうとしているのか。
いっぽうアートシーンでは、ルース・アサワの大規模な回顧展がロサンゼルスからニューヨーク、さらには欧州へ巡回するなど、日系アーティストの再評価と研究が進んでおり、その表現に改めて光が当たる重要な局面を迎えています。
本特集では、専門家による座談会、現在活躍する日系アーティストへのインタビュー、アメリカでの日系アーティストの歴史を振り返る記事、研究者やキュレーターへの取材や論考など多角的な視点から、日米両国の境界で作品をつくり続ける作家の実像に迫ります。そして、アメリカの日系アーティストたちがたどった歴史と表現の現在を通して、「移民の国」アメリカとはなにか、また移民やディアスポラという視点から語られる表現の可能性について考えていきます。
アーティスト・インタビューは、大地の芸術祭や瀬戸内国際芸術祭でも発表を行い、日本とも縁が深い、ウクライナを代表するアーティスのトニキータ・カダン。彼がキュレーションしたウクライナのアーティストによる展覧会に合わせて来日したこの機会に、ロシア・東欧の美術・文学・文化の研究者である鴻野わか菜が話を聞いた。
【目次】
SPECIAL FEATURE
移民とアメリカ
日系アーティストの歴史と現在
原田真千子、廣李果、山田隆行、中村公彦、青木識至＝企画協力
CROSS TALK
中森康文×原田真千子×山田隆行
揺らぐアメリカと、日系アーティスト。移民が生み出した創造の系譜をたどる
青木識至＝構成
INTERVIEW
キャリー・ヤマオカ
原田真千子＝聞き手・構成・翻訳
ブルース・ヨネモト
廣李果＝聞き手・構成・翻訳
ケリー・アカシ
紱山拓一＝聞き手 田村かのこ＝構成・翻訳
リン・ヤマモト
國上直子＝聞き手・構成・翻訳
HISTORY
アメリカにおける日系アーティストの歴史を紐解く
原田真千子、中村公彦、小郄美穂、勝俣涼、青木識至、國上直子＝文
コラム 中村公彦、青木識至＝文
展覧会＆ブックガイド
KEY FIGURE
シープー・ワン
中村公彦＝聞き手・構成・翻訳
クリス・クラミツ
中村公彦＝聞き手・構成・翻訳
マーゴ・マチダ
中村公彦＝聞き手・構成・翻訳
杉浦邦恵
山田隆行＝聞き手 今野綾花＝構成
荒川ナッシュ医
権祥海＝聞き手・構成
ARTISTS
ケイ・セキマチ／桑山忠明／岡山圭昭／寺岡政美／ロン・ミヤシロ／ロジャー・シモムラ／ベン・サコグチ／ケンジ・シオカヴァ／斎藤規矩夫／マスミ・ハヤシ／パトリック・ナガタニ／キオ・グリフィス／TTタケモト／グレン・カイノ／ローラ喜納／デヴィッド・ホーヴィッツ／ローレル・ナカダテ／ケン・オキイシ／シズ・サルダマンド／グレッグ・イトウ／レフアウアケア
原田真千子、中村公彦、廣李果、青木識至、池上裕子、アナ・イワタキ、小郄美穂、山田隆行、國上直子、竹沢泰子、中島晴矢＝文 廣李果＝翻訳
ESSAY
1920年代の在米日系美術家と東西の調和
山田隆行＝文
アジア系アメリカ人女性アーティストとは何か？
カリン・ヒガ＝文 中野勉＝翻訳
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ARTIST IN FOCUS
国松希根太
樋泉綾子＝取材・文 川尻亮一＝撮影
笹岡由梨子
荒井保洋＝取材・文 来田猛＝撮影
WORLD REPORT
New York ／London ／Berlin ／Phuket
ARTIST INTERVIEW
ニキータ・カダン
鴻野わか菜＝聞き手・構成・翻訳
REVIEWS
「北島敬三写真展 借りた場所、借りた時間」
椹木野衣＝文
「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」展
清水穣＝文
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
美術手帖2026年4月号 3月6日（金）発売
特別定価｜2000円＋税
発行｜カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
発売｜美術出版社
https://bijutsu.press/books/5843/
Amazonサイト
https://amzn.asia/d/09Z3hEAz
【お得な定期購読のご案内】
雑誌『美術手帖』の定期購読は、3号連続50%OFFにくわえて、4号目以降もずっと10%OFF。 定期購読のお申し込みをされた方に、いまならオリジナルステッカーをプレゼント！
お申し込みはこちら。
https://www.fujisan.co.jp/product/2196/campaign/bijutsutecho-web/ap-pub-web-bjtc
美術出版社
1905年の創業以来、一貫して良質な美術図書の出版を手掛けてきました。
『美術手帖』『ワイナート』などの定期雑誌、『カラー版美術史シリーズ』をはじめとする美術・デザイン・建築などの芸術全般にわたる書籍の出版、美術展のカタログ制作のほか、アートと人々をつなぐ多彩な事業を行っています。
https://bijutsu.press/
※美術出版社はカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が展開する出版ブランドです。
本件に関するお問合わせ先
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp
