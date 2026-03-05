社会に挑め。AI×ロボティクス | 日本財団社会課題研究ゼミ

※Challenge ATOMの詳細はこちら（https://www.c-atom.tech/）















■日程：2026年3月22日（日）



■場所：日本財団ビル（〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目2-2 ）



■参加: 無料・事前登録制



■主催: 日本財団



■企画: NHKエンタープライズ



■プログラム



・16:00 開始（受付15:15〜）



第１部 ＜好きを未来の動力源に＞



第２部 ＜AI×ロボティクスが挑む、超高齢社会〜Challenge ATOM連動企画〜＞



・19:00 懇親会（※軽食あり）



・20:00 終了



（※タイムスケジュールは変更の可能性がございます。）



■主な登壇・出演



青木 俊介 [ユカイ工学CEO]



清水 俊彦 [神戸市立工業高等専門学校 准教授 ・ Universal Hands株式会社 取締役]



田中 章愛 [株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントtoio事業推進室課長／toio開発者]



林 まりか [株式会社キビテク 取締役 Founder CCPO (Chief Communication Planning Officer)]



室山哲也／ファシリテーター［日本科学技術ジャーナリスト会議（JASTJ）会長／元NHK解説主幹］



第一部 ＜好きを未来の動力源に＞



AIやロボティクスに関わる最前線で活躍している4名のエキスパートを迎え、それぞれがどのような視点と技術で現在の社会課題に向き合っているのか、学生時代からの「好き」がどのようにつながって、これからの未来をどう変えていこうとしているのか、実際のロボットなども見せていただきながらお話をうかがいます。



第二部 ＜AI×ロボティクスが挑む、超高齢社会〜Challenge ATOM連動企画〜＞



今年立ち上がった「Challenge ATOM」。フィジカルAIに特化した学生向け実践プログラム&コンテストは、超高齢社会に対し、次世代を担う若者たちの創造力と技術力で、未来の暮らしや社会を形にする挑戦の場です。専門家に加えて、テクノロジーで『超高齢社会』に挑む学生たちを迎えながら、「Challenge ATOM」に挑戦する上でのティップスやヒントも得られる！？場になっています。



▼ご応募は下記フォームから（Google form）



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDq6jae9BNzi2wQYs0A0UaefKC9b_C4rYLHKtG3BcEelaJtg/viewform



◾️報道機関からのお問合せ先◾️



・NHKエンタープライズ 北川

