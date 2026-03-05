CCCと円谷プロ、日本が誇る「ウルトラ怪獣」の多様性を新たなアート＆カルチャー体験として発信するプロジェクトを開始。第一弾は4月10日（金）より銀座 蔦屋書店で開催の展覧会「かいじゅうたちの楽園」

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：郄橋 誉則、以下「CCC」）は、株式会社円谷プロダクション（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：永竹 正幸、以下「円谷プロ」）およびメタフィールド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大塩 忠正）とともに、ウルトラマンシリーズに登場する「ウルトラ怪獣」たちの多様性豊かな世界を、新たなアート＆カルチャー体験として発信するプロジェクトを展開いたします。その第一弾として2026年4月10日（金）より、銀座 蔦屋書店（東京都中央区 GINZA SIX 6F）にて展覧会「かいじゅうたちの楽園 Paradise of Kaiju」を開催いたします。





























日本が誇るIPをライフスタイル領域で事業創造する共創プロジェクト本件は、IP資産を洗練されたライフスタイル領域においても適応させることでブランド接点と顧客層の拡大を目指す円谷プロと、IP企業との事業共創により知的資本の活用を目指すCCCアートラボが、今年60 周年をむかえるウルトラマンシリーズから「ウルトラ怪獣」をテーマに、IPと日本の現代アーティストとの共創に挑戦するプロジェクトです。現代社会における「ウルトラ怪獣」の意義を、アートの空想力で拡張する円谷プロの怪獣たちは、円谷プロの空想力から生み出された、一体一体、それぞれの種族ごとに異なる生態や思想、背景となるストーリーを持つユニークな存在です。円谷プロはそんな「ウルトラ怪獣」たちの多様性豊かな存在を通して、これからの現代社会においてますます意義を持つと思われる “空想の力”と“多種多様な相手と理解しあうこと”の大切さを伝えていきたいと考えています。多様な価値観を持つ人々に新しいライフスタイルを提案してきたCCCはその考えに賛同し、「ウルトラ怪獣」の可能性をアートが持つ力で拡張し、新たなファンを創出することを目指した共同プロジェクトを立ち上げます。両社は、それぞれの持つ強みを掛け合わせて、“自分らしさを大切にして、多様な価値観を楽しめる、知的好奇心のある人たち”に怪獣たちの魅力を発信し、文化的なムーブメントを生み出していきたいと考えています。気鋭のアーティストとの共創による「かいじゅうたちの楽園 Paradise of Kaiju」本プロジェクトのアーティストとして、国内外で活躍する京都出身の画家・中原ちひろ氏を起用。展覧会タイトルを「かいじゅうたちの楽園 Paradise of Kaiju」とし、円谷プロの監修のもと、ウルトラ怪獣たちが思い思いの姿で共存するユニークな世界観を創出しました。展覧会「かいじゅうたちの楽園 Paradise of Kaiju」は、“人間の知らないどこかの場所に、宇宙人や怪獣たちの暮らす世界がある。そこには彼らを迫害する者はおらず、彼らは思うさま自由を謳歌し、伸びやかに暮らしている。”という設定をもとに、中原氏の卓越した空想力により生み出された、幻想的で物語性豊かなアート作品群となっています。本展を通じて、多くの方々が気軽にアート＆カルチャーに触れることができる体験の価値を広げるべく、全国の蔦屋書店を中心に展覧会を開催する予定です。なお、アート＆カルチャー体験の企画・事業運営はCCCでアートに関する多岐にわたる事業を行うCCCアートラボと、円谷フィールズグループのメタフィールドが共同して担います。2026年4月10日（金）より銀座 蔦屋書店での展覧会を開催本プロジェクトのお披露目となる第一弾として、銀座 蔦屋書店のアートスペース FOAM CONTEMPORARYにて、4月10日（金）から4月28日（火）までの会期で展覧会を開催いたします。本展では、中原氏による原画作品展示に加え、円谷プロによるコンセプト資料展示、イマーシブな映像インスタレーション体験展示、オリジナルグッズ販売等を実施予定です。展覧会の詳細は続報にてお知らせいたします。アーティスト紹介｜中原 ちひろ1990年 京都に生まれ京都に育つ。2012年富山大学芸術文化学部卒業。2014年同大学大学院芸術文化学研究科修了。主な展覧会に「創藝無限展覧」 (新光三越A11/台北/2021)、「夢の漂流物」(耘非凡美術館/台南/2023)、「188夜の合掌団」（イムラアートギャラリー/京都/2025）など。自ら創り続けてきたキャラクター図鑑から、登場人物たちをキャスティングし、言葉遊びや記憶の断片を重ねながら、〈生き物〉たちが 自由に戯れる物語空間を描き出している。