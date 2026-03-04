産業用高純度酸素発生装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（50L以下、100L以下、200L以下、300L以下、500L以下、800L以下、1000L以下、1000L以上）・分析レポートを発表
2026年3月4日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「産業用高純度酸素発生装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、産業用高純度酸素発生装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
本レポートによれば、世界の産業用高純度酸素発生装置市場規模は2024年に136百万米ドルと評価されています。2031年には199百万米ドルへ拡大する見通しであり、予測期間中の年平均成長率は5.7％です。
本調査では、米国の関税制度の枠組みと各国の政策対応を踏まえ、それらが競争構造、地域経済、サプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。
________________________________________
【製品概要と役割】
産業用高純度酸素発生装置は、高純度の酸素を製造するための設備です。医療、化学、冶金、ガラス製造など幅広い分野で利用されています。
空気から酸素を分離して供給する装置であり、用途に応じて求められる純度や供給量を満たすことを目的とします。空気分離の技術手法は複数あり、産業用途と医療用途の双方で必要とされる安定供給に対応します。
________________________________________
【市場規模と予測分析】
本レポートでは、2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格の推移と将来予測を提示しています。地域別および国別の市場規模に加え、タイプ別、用途別の詳細分析も実施しています。
また、2020年から2025年までの主要企業について、売上高、出荷数量、平均販売価格、市場シェアを整理し、市場機会規模と成長可能性を明確にしています。
________________________________________
【競争環境と主要企業】
本市場の主要企業には、Atlas Copco、On Site Gas Systems、Oxair Gas Systems、CAIRE Inc (AirSep)、Oxymat、Inmatec、Generon、MVS、Linde、Omega、Delta P Equipment、Hi-Tech、Peak、OGSI、KingHOOD Gaseous System、Cosmodyne (Nikkiso)、BROTIE、Longfian Scitech Co、Guangzhou Ailipu、Yuandaなどが含まれます。
各社について、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な開発動向を比較分析しています。競争力は、純度と供給安定性、運用コスト、保守性、設置の容易さ、安全対策、用途別の最適提案力などに左右されます。
________________________________________
【市場セグメンテーション】
市場はタイプ別に供給量レンジで分類されており、50L以下、100L以下、200L以下、300L以下、500L以下、800L以下、1000L以下、1000L以上に区分されています。
小中規模の需要から大規模需要まで幅広く対応する構造です。用途別では製鋼、化学、航空宇宙、その他に分類されています。各セグメントについて2020年から2031年までの数量および金額ベースの成長率を分析し、有望領域を整理しています。
________________________________________
【地域別分析】
地域別では北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカを対象に分析しています。
各地域の販売数量、消費額、成長動向を比較し、主要国の市場特性を明らかにしています。産業構造、エネルギーコスト、医療需要、製造業投資などが地域別需要を左右する要因となります。
________________________________________
【市場動向と産業チェーン】
