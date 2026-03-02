こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
グラニフ公式アプリ「店舗スタンプカード」がリニューアル！100 種類以上の多彩なスタンプ展開で、店舗体験がより楽しくなるサービスへ
公式アプリの内製化を背景に、ユーザビリティ向上や会員向け企画の実現をよりスピーディ、かつフレキシブルに。自社IPの強み・魅力を活用したサービス展開で、ファンの「好き」を後押し。
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田昭彦、以下グラニフ）は2026年3月2日(月)に、グラニフ公式アプリ内にて展開しているアプリ会員向けサービス「店舗スタンプカード」をリニューアルいたしました。
「店舗スタンプカード」は、グラニフ全店舗（国内・台湾）にて、来店時・購入時にQRコードを読みこむことでアプリ上のスタンプカードにスタンプを付与するもの。スタンプを集めると自社IPのシールとの引き換えが可能で、アプリ会員限定サービスとして多くのお客様にお楽しみいただいております。
これまでのサービスでは、来店・購入ともすべて同じデザインのスタンプを付与していましたが、リニューアル後のスタンプカードでは、来店・購入・ゴールのそれぞれで異なるデザインのスタンプが付与される仕様へと変更。来店スタンプは常時100種類の展開、イベント限定スタンプの登場、各スタンプはいずれもランダムに付与されるなど、よりコレクション性が高く、自社IPファンのブランド体験が広がる内容へと進化しました。
当社では、2025年秋より公式アプリの内製化を進めており、11月のトップページリニューアルを皮切りに、アプリ内機能のアップデートやUI/UXの最適化を継続的に実施しています。ユーザビリティの向上とともに、顧客ニーズや行動データを基盤に、オンライン・オフラインのいずれにおいてもブランド体験の充実を図る企画・サービスを推進しており、内製化することでよりスピーディに、かつ柔軟に施策の実行が可能となりました。
グラニフは自社IP・他社IPコラボレーションを両軸で展開する中で、自社IPにおいては各コンテンツに熱量の高いファンベースを有し、売上の約7割を会員顧客が占めています。今後も自社IPの強み・魅力を活用した会員サービスの展開でファンの「好き」を後押しし、顧客コミュニケーションの強化へとつなげてまいります。
グラニフ公式アプリ「店舗スタンプカード」
来店時や購入時に店舗でQRコードを読み取ることでスタンプを獲得できるサービス。スタンプを12個集めるごとにシール引き換え券を発行。
リニューアルにより、来店・購入・ゴールのそれぞれで異なるデザインのスタンプがランダムに付与される仕様へと変更。来店スタンプは常時100種類の展開となるほか、購入スタンプは3ヶ月ごとにスタンプのデザインを変更予定。イベント期間限定のスタンプも登場いたします。
また、獲得したスタンプをタップすると来店・購入した店舗の履歴が確認可能です。
リニューアル日：2026年3月2日(月)
※既存の獲得済みスタンプおよび有効期限内の引き換え券は引き継がれます。
＜画面イメージ＞
常時100種類、
自社IPの多彩なバリエーション
スタンプはランダム付与で
来店・購入をまとめて表示
スタンプをタップすると
店舗の履歴を確認可能
・グラニフ公式アプリ
App Store
https://apps.apple.com/jp/app/graniph/id453153389
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.graniph.android&hl=ja
・グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長し
ていきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年3月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
本件に関するお問合わせ先
<本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
