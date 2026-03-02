PDFに画像を貼り付ける方法まとめ｜初心者でも簡単にできる編集テクニック
「PDFに画像を貼り付ける」方法を知りたい方へ。資料の修正や申請書への写真追加、プレゼン資料の作成など、PDFに画像を挿入したい場面は意外と多いものです。
本記事では、PDFに画像を貼り付ける具体的な方法や手順をわかりやすく解説します。初心者でもすぐに実践できる内容なので、ぜひ参考にしてください。
方法1.【PCインストール型】無料ソフトでPDFに画像を貼り付ける方法
PDFに画像を貼り付けるなら、操作がわかりやすいツールを選ぶことが大切です。PDNobは、PDF編集・変換を手軽に行えるオールインワンソフトで、初心者でも直感的に使えるインターフェースが特長です。
画像の挿入はもちろん、テキスト編集やページの追加・削除、PDFの形式変換（Word・Excelなど）にも対応。さらに、複数ファイルの一括処理（バッチ機能）やOCR機能も搭載しており、作業効率を大きく向上させます。
PDNobでPDFに画像を貼り付ける手順
以下の手順で、簡単にPDFへ画像を追加できます。
Step1. ソフトをインストールしてPDFを開く
PCにPDNobをダウンロード・インストールします。起動後、「PDFを開く」をクリックし、編集したいPDFを選択します。
PDNob公式サイト：https://bit.ly/470fBYF
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342754/images/bodyimage1】
Step2. 画像を追加する
上部ツールバーの「編集」→「画像を追加」をクリックし、挿入したい画像ファイルを選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342754/images/bodyimage2】
Step3. 位置とサイズを調整する
挿入された画像をドラッグして好きな位置へ移動します。四隅のハンドルをドラッグすれば、サイズ変更も簡単に行えます。必要に応じて回転や重ね順の調整も可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342754/images/bodyimage3】
Step4. 保存する
編集が完了したら「保存」をクリックし、変更内容を確定します。
PDNobのメリット
● 操作が直感的でわかりやすい
初心者でも迷わずPDFに画像を貼り付けられます。
● 無料で試せる
ダウンロード後すぐに試用でき、使用感を確認してから購入を検討可能。
● 柔軟なライセンス形態
サブスクリプションだけでなく、買い切りプランも選択可能で長期利用にも向いています。
PDNobは、「PDFに画像を貼り付ける」作業をできるだけ簡単に行いたい方におすすめのソフトです。複雑な設定をせず、スムーズに編集したい方はぜひ活用してみてください。
方法2.【インストール不要】オンラインツールでPDFに画像を貼り付ける方法
ソフトをインストールせずにPDFに画像を貼り付けるなら、オンラインツールが便利です。ブラウザ上でそのまま操作できるため、急ぎの作業や一時的な編集にも向いています。
ここでは、代表的なオンラインサービス iLovePDF を例に、PDFに画像を貼り付ける手順を紹介します。
iLovePDFは、PDFの編集・変換・圧縮などを無料で利用できる定番のオンラインツールです。直感的な操作画面で、画像の追加やテキスト編集、ページ管理などをスムーズに行えます。
iLovePDFでPDFに画像を貼り付ける手順
Step1. 公式サイトにアクセス
ブラウザでiLovePDFの公式サイトを開きます。
Step2.「PDFを編集」を選択
トップページから「PDFを編集」機能をクリックします。
