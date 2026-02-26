こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
創作料理と厳選した日本酒が堪能できる 全席個室「じぶんどき」熊本下通り店を3月2日オープン
株式会社第一興商（以下、当社）は、落ち着いた和モダン空間でゆったりと過ごせる、全席個室「じぶんどき」熊本下通り店（熊本県熊本市）を2026年3月2日にオープンします。
熊本随一の繁華街にして最大のアーケード下通に出店することで、地元の皆さまはもとより熊本観光で訪れる旅行者の利用も見込みます。
和食に洋の素材を組み合わせた創作料理と、全国各地から選び抜いた日本酒を中心に料理との相性に合わせて楽しめる114種類ものドリンクをご用意しています。
当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。
■全席個室「じぶんどき」熊本下通り店 店舗概要
開店日：2026年3月2日(月)
所在地：熊本県熊本市中央区下通1-4-15 3F
電話番号：096-355-0015
アクセス：熊本市電通町筋電停（下通側） 徒歩2分
駐車場：なし
営業時間：全日 17:00〜23:30
定休日：なし
店舗面積：240.76平方メートル
座席数：82席（宴会最大42名）
メニュー数：フード73種類／ドリンク114種類
平均客単価：4,200円
喫煙ブース：あり
店舗URL：https://jibundoki.dkdining.com/kumamoto/
運営会社：株式会社第一興商
■おすすめメニュー ※価格は全て税込
DKダイニングオフィシャルサイト内じぶんどきページ：https://dkdining.com/shop/jibundoki/
熊本随一の繁華街にして最大のアーケード下通に出店することで、地元の皆さまはもとより熊本観光で訪れる旅行者の利用も見込みます。
和食に洋の素材を組み合わせた創作料理と、全国各地から選び抜いた日本酒を中心に料理との相性に合わせて楽しめる114種類ものドリンクをご用意しています。
当社は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指します。
■全席個室「じぶんどき」熊本下通り店 店舗概要
開店日：2026年3月2日(月)
所在地：熊本県熊本市中央区下通1-4-15 3F
電話番号：096-355-0015
アクセス：熊本市電通町筋電停（下通側） 徒歩2分
駐車場：なし
営業時間：全日 17:00〜23:30
定休日：なし
店舗面積：240.76平方メートル
座席数：82席（宴会最大42名）
メニュー数：フード73種類／ドリンク114種類
平均客単価：4,200円
喫煙ブース：あり
店舗URL：https://jibundoki.dkdining.com/kumamoto/
運営会社：株式会社第一興商
■おすすめメニュー ※価格は全て税込
◇じぶんどき
和食に洋のエッセンスを融合させた創作料理や天ぷら、土鍋ごはんなどを日本酒中心の多彩なドリンクメニューとともに提供します。
店名は、京ことばの「その物事にふさわしい時刻／毎日の定まった食事の時刻」を意味する “時分時”に由来。柔らかい照明と白木を用いた温もりの感じられるプライベート空間で、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。
2018年9月に神奈川県横浜市に初出店、2026年3月2日時点で26店舗となります。
和食に洋のエッセンスを融合させた創作料理や天ぷら、土鍋ごはんなどを日本酒中心の多彩なドリンクメニューとともに提供します。
店名は、京ことばの「その物事にふさわしい時刻／毎日の定まった食事の時刻」を意味する “時分時”に由来。柔らかい照明と白木を用いた温もりの感じられるプライベート空間で、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。
2018年9月に神奈川県横浜市に初出店、2026年3月2日時点で26店舗となります。
DKダイニングオフィシャルサイト内じぶんどきページ：https://dkdining.com/shop/jibundoki/