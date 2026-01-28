建設業向け原価管理システムを提供する株式会社建設ドットウェブ(本社:石川県金沢市 代表取締役：三國 浩明、以下建設ドットウェブ)は、2026年1月26日に創業25周年を迎えました。節目にあたり、創業の背景から今後の展望までを代表取締役・三國が語りました。





代表者 プロフィール

氏名：三國 浩明

出身：石川県金沢市

土木建築会社、松下電器産業グループを経て2001年に同社を設立。「他社にない機能をつくろう」と乗り出し、業界導入実績No1※1企業を築く。座右の銘は「有言実行」。





■インタビュー概要

【設立のきっかけと創業時について】

かつて、建設業向けソフトウェア開発・販売を行う会社にいましたが、多様な建設業のバックオフィス業務に携わっていく中で、「“原価管理”はこれから業界に必ず必要となる領域であり、ソフトウェア開発メーカーとして挑戦していきたい」という強い想いが芽生え始めました。その後、40歳という遅咲きで独立。建設業に関する情報や販売ノウハウを活かし、業界No1を目指す建設ドットウェブが誕生しました。

創業直後は受注ゼロの厳しい環境で、資金繰りに苦労しながら直接、総務・経理担当者との接点づくりからスタートしました。そんな中、私自身が最初に「どっと原価」を販売したお客様から「仕入伝票を入力すると仕入・工事台帳も自動で作成できた」と驚かれた経験は、当社の“当たり前”がユーザーにとっては、大きな価値になることを気付かされ「価値を伝えることの重要性」を実感した出来事の一つです。

お客様の変化を捉え、地道に信頼関係をつくり続けたことで、少しずつファンが増え、口コミや紹介が広がり、パートナー企業との連携も強化される幸運に恵まれました。





【これからの取り組み】

今後はAIなどの新技術をスピーディーに提供する必要があると考えています。建設DXを推進する株式会社Arent(東京都港区、代表取締役社長：鴨林広軌)との資本提携によりAIとクラウド技術を軸に想像の先の提案ができるよう次世代製品の開発を進めていきます。

・入力レスの実現(音声入力・自動処理・自動アラートなど)

・人がよりクリエイティブな業務に集中できる環境づくり





【皆様へのメッセージ】

建設ドットウェブの強みは、原価管理を中心に多様なベンダー様と連携しながら、お客様の業務を標準化・効率化できる点にあります。

多くのパートナー企業様に支えられ、ここまで成長することができました。これまで以上にお客様の声を伺いながら建設業界のDX化を推進してまいります。









■株式会社建設ドットウェブについて

累積導入数6,000社突破、国内導入数No.1(※1)の建設業向け原価管理パッケージソフト「どっと原価シリーズ」を開発・販売するソフトウェアメーカーです。

本社所在地 ： 石川県金沢市広岡3丁目3-11 JR金沢駅西第四NKビル7階

創業 ： 2001年1月26日

資本金 ： 1億円

従業員数 ： 103名(2025年7月1日時点)・役員4名

ホームページ： https://www.kendweb.net/









※1東京商工リサーチ社 2025年2月調べ

建設業向け原価管理システム市場において 2015年度～2023年度 9年連続 導入企業数 第1位、2021年度～2023年度 過去3年間 累積導入企業数 第1位









