ÆüËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°»Ô¾ì¤Ï¡¢AI³èÍÑ·¿¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤È¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢2033Ç¯¤Ë25²¯7,400ËüÊÆ¥É¥ë¤ØÅþÃ£¤·¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨11.89¡ó¤Î¹âÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë
ÆüËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°»Ô¾ì¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢6²¯1,202ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é25²¯7,400ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤«¤é2033Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤¬11.89¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¶ä¹Ô¶ÈÌ³¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢Æþ¶âÅÁÉ¼¤ä°ÙÂØ¼ê·Á¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¶ä¹Ô¶ÈÌ³¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢24»þ´Ö365Æü¤Î¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ëÍ×°ø
¥â¥Ð¥¤¥ë¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤Î³ÈÂç
ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ð¥ó¥¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢µÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ýー¥¿¥ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÍøÊØÀ¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤¬¡¢¶ä¹Ô¶ÈÌ³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎÊªÍýÅª¤Ê»ÙÅ¹Ë¬Ìä¤ÎÉ¬Í×À¤¬¸º¾¯¤·¡¢¥æー¥¶ー¤ÏPC¤ä¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¤òÄÌ¤¸¤Æ»ñ¶â´ÉÍý¤äÁ÷¶â¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤ÎÉáµÚ¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëµ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´¤Ê·èºÑ¼êÃÊ¤ÎÄó¶¡¤ä°Û¤Ê¤ë¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅý¹ç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÔ»ÔÉô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏÊýÉô¤Ç¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤ÎºÎÍÑ¤¬¹¤¬¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÍ×°ø
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î·üÇ°¤È¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯
ÆüËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°»Ô¾ì¤ÎµÞÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤ËÈ¼¤¤¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊÝ¸î¶¯²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÏÄê´üÅª¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë·üÇ°¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂÐ¤¹¤ë°ì¤Ä¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¡²ñ
À¯ÉÜ¤Î»Ù±ç¤Èµ¬À©´Ä¶¤ÎÀ°È÷
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°»Ô¾ìÉáµÚ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Êµ¬À©À¯ºö¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¶ä¹Ô¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¤ò´ÊÁÇ²½¤·¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¬À©²þ³×¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶âÍ»ÊñÀÝ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë·èºÑ¤äÅÅ»Ò¶âÍ»¼è°ú¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·ø¼Â¤Ê´ðÈ×¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë·èºÑ¤ÎÉáµÚ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÀ¯ºö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡Ö¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷Î©¹ñ¿ä¿Ê´ðËÜ·×²è¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜÉ¸½àQR¥³ー¥É¡ÊJPQR¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤Ê·èºÑ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥È¡§
¡ü Urban FT
¡ü Kony
¡ü Backbase
¡ü Technisys
¡ü Infosys
¡ü Innofis
¡ü Mobilearth
¡ü D3 Banking Technology
¡ü Alkami
¡ü Q2
¡ü Misys
¡ü SAP
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ¶»¡
Å¸³«¥¿¥¤¥×ÊÌ¡§¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹·¿¤ÎÍ¥°ÌÀ
¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¼çÆ³Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¥µー¥Ðー¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶ä¹Ô¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤µ¤ì¤¿¶ä¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ¤Ï¡¢Æþ¶â¤äÁ÷¶â¡¢Ãù¶â´ÉÍý¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ä¹Ô¶ÈÌ³¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
