土壌データ収集用プローブの世界市場2026年、グローバル市場規模（手動型、電動型）・分析レポートを発表
2026年1月7日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「土壌データ収集用プローブの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、土壌データ収集用プローブのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査は、土壌データ収集用プローブの世界市場について、市場規模、成長性、競争環境を総合的に分析したものです。
世界市場規模は2024年時点で約5億8500万米ドルと評価されており、2031年には約7億3400万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は3.3パーセントと見込まれており、農業や環境分野を中心に安定した需要が続く市場です。
本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策対応が、市場競争構造、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても分析しています。
________________________________________
製品の概要と役割
土壌データ収集用プローブは、農業技術者、地質学者、農業コンサルタント、農業従事者などが使用する、最も基本的な土壌サンプリング機器です。土壌中に挿入して試料を採取し、土壌の状態を把握するために利用されます。
一部の機種では、採取した土壌を専用の容器内に保持でき、後工程での化学分析や成分解析を可能にしています。これにより、土壌の性質や栄養状態を正確に評価でき、農業生産性の向上や環境管理に貢献しています。
________________________________________
調査手法と分析範囲
本レポートでは、メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に定量分析と定性分析を実施しています。市場環境が変化する中で、競争状況、需給動向、需要変化を引き起こす要因を多角的に検討しています。
また、主要企業の企業概要や製品事例、市場シェアの推計を通じて、2025年時点における市場構造を明確にしています。
________________________________________
調査目的と評価視点
本調査の目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握することです。加えて、土壌データ収集用プローブ市場の成長可能性を評価し、製品タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。
さらに、市場競争に影響を与える要因を分析し、企業の事業戦略や市場参入判断に資する情報を提供しています。
________________________________________
主要企業と競争環境
本市場には、AMS、Entelechy Pty Ltd.、NUPLA、Oakfield Apparatus、Lostronaut、Varomorus、Ternence Flynn、Rittenhouse、BULLY TOOLS、Coronaなど、多数の企業が参入しています。
これらの企業について、販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、地域展開、最近の動向が整理されており、製品の耐久性や測定精度、使いやすさが競争力の重要な要素となっています。
________________________________________
市場セグメンテーション
土壌データ収集用プローブ市場は、操作方式別および用途別に分類されています。操作方式別では、手動型と電動型に分けられており、現場環境や作業効率に応じて選択されています。
用途別では、環境保護、防疫対策、農業、その他に分類されています。特に農業分野では、精密農業の普及を背景に安定した需要が見込まれています。
________________________________________
