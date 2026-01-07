【厚生労働省 愛知労働局主催】中高年世代の就職・転職をサポート！セミナー＆企業説明会を2026年2月に開催
株式会社人財企画は、「令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト」(厚生労働省 愛知労働局)の受託事業として、2026年2月5日(木)、豊橋市・ライフポートとよはしにて「中高年世代のためのキャリアデザインセミナー」と「中高年世代のための合同企業説明会 in 豊橋」を同日開催いたします。
35歳から59歳の中高年世代を対象に、前半では名古屋経済大学 経済学部教授・キャリアセンター長 大黒 光一 氏を講師に迎え、キャリアを振り返り自己理解を深めるセミナーを実施します。
後半の合同企業説明会では、中高年世代の採用に積極的な企業が15社以上出展し、担当者と求職者が直接対話できる場を設けます。
さらに今回は、同プロジェクトの一環として、2月21日(土)に「中高年世代のための定着と活躍の実践ポイントセミナー」を名古屋市内で開催し、中高年世代の就職後のキャリア形成も含め支援します。
本イベントを通じて、中高年世代が新たなキャリアに挑戦できるよう、自己理解から企業との出会い、そして就職後の定着・活躍までを総合的に支援します。
キャリアデザインセミナー
合同企業説明会
【開催概要(キャリアデザインセミナー＆合同企業説明会)】
●イベント名
・中高年世代のためのキャリアデザインセミナー
・中高年世代のための合同企業説明会 in 豊橋
●日時
2026年2月5日(木)
・13:30～14:30 キャリアデザインセミナー
・14:40～17:00 合同企業説明会
●会場
ライフポートとよはし 2階 中ホール
(豊橋市神野ふ頭町3-22)
●アクセス
豊鉄バス「ライフポート」バス停下車すぐ
※無料駐車場あり
●参加対象
愛知県内で就職を希望する概ね35歳～59歳の方
●参加形式
キャリアデザインセミナー：会場参加またはオンライン参加
合同企業説明会 ：会場参加のみ
※セミナーと合同企業説明会の両方に参加される場合は、いずれも会場参加でのお申し込みが必要です。
●参加費
無料(服装自由／履歴書不要)
【中高年世代のためのキャリアデザインセミナー】
ワークを通して、自分の考えや価値観を整理し、これからの仕事選びや面接に活かせる視点をつくります。後半では、中高年世代の採用に積極的な企業を紹介。求人票では見えない“リアルな魅力”にも触れられます。
・日時 ： 2026年2月5日(木)13:30～14:30
・会場 ： ライフポートとよはし 中ホール
・形式 ： 会場参加またはオンライン参加
・詳細PDF： https://www.atpress.ne.jp/releases/562699/att_562699_1.pdf
【中高年世代のための合同企業説明会 in 豊橋】
中高年世代の採用に積極的な企業15社以上が出展し、担当者と求職者が直接対話できる説明会です。
求人票だけでは分からない現場の声を聞きながら、自分に合った仕事を探すチャンスとなります。
また、合同企業説明会事前申込者にはeラーニング講座(ビジネススキル・資格試験対策・PCスキル等)を無料提供し、就職活動に向けたスキルアップをサポートします。
・日時 ： 2026年2月5日(木)14:40～17:00
・会場 ： ライフポートとよはし 中ホール
・形式 ： 会場参加のみ
・詳細PDF： https://www.atpress.ne.jp/releases/562699/att_562699_2.pdf
定着と活躍の実践ポイントセミナー
【開催概要(定着と活躍の実践ポイントセミナー)】
●イベント名
・中高年世代のための定着と活躍の実践ポイントセミナー
●日時
2026年2月21日(土)
・14:00～15:00
＜対面会場・オンライン会場共通＞新しい職場で信頼を築くために必要な考え方と行動
ワーク・ライフの両面から経験を振り返り、自身の強みを再発見
・15:00～15:30
＜対面会場限定＞働く価値観を明らかにし、明日から実践できる“具体的な行動”のヒントを得よう
●会場
ウインクあいち 13階 1309号室
(名古屋市中村区名駅4丁目4-38)
●アクセス
JR・名鉄・近鉄・地下鉄「名古屋駅」より徒歩5分
●参加対象
就職活動中もしくは在職中の概ね35歳～59歳の方
●参加形式
会場参加またはオンライン参加
※15:00～15:30は対面会場参加限定のワークショップとなります。
●参加費
無料(服装自由／履歴書不要)
【中高年世代のための定着と活躍の実践ポイントセミナー】
新しい職場での働き方や人間関係に不安を抱える中高年世代の皆さまに向け、自信を持って定着し、活躍するための実践的なポイントをお伝えするセミナーです。
信頼関係を築くための考え方や行動のコツを学び、これまでのワーク・ライフ両面の経験を振り返ることで自身の強みを再発見します。
また、会場参加の方限定で「ワークバリューカード」を用いた体験ワークを行い、翌日から実践できる行動のヒントを一緒に探ります。
・日時 ： 2026年2月21日(土)14:00～15:30 ※オンライン参加は15:00まで
・会場 ： ウインクあいち 1309号室
・形式 ： 会場参加またはオンライン参加(※オンラインはワーク体験を除く)
・詳細PDF： https://www.atpress.ne.jp/releases/562699/att_562699_3.pdf
【申込・詳細情報】
●特設サイト
https://aichi-chukonen.mhlw.go.jp/recruit/
●申込フォーム
https://forms.office.com/r/iLwgntX7Rx
【本件に関するお問い合わせ先】
運営事務局 株式会社人財企画
担当： 前田・仙田
TEL ： 052-228-0084
Mail： aichi-chukonen@zinzai-kikaku.com
本事業は、愛知労働局「中高年世代活躍応援プロジェクト」の委託を受け、株式会社人財企画が運営しております。
ご質問等ございましたら、上記運営事務局までご連絡ください。