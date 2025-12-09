“医療の入口”を支える注射器市場、2031年に131.8億ドルへ拡大
医療基盤を支える不可欠なインフラ
注射器は、液体の注入および体液の採取を目的とした医療機器であり、医療現場における最も基本的かつ不可欠なデバイスの一つである。構造的には、円筒状のバレル、可動式のプランジャー、そして針を装着するノズル部から構成される。プランジャーとバレルの高精度な密着性によって、微量液体の正確な吸引・注入が可能となり、薬剤投与の安全性と効率性を両立する。
特に現代の医療環境では、感染防止と衛生管理の観点から、単回使用型のディスポーザブル注射器が主流を占める。高分子樹脂や医療用ポリプロピレンなどの高純度素材が使用され、薬剤との化学反応を防ぐための耐薬品性、透過性の低減、微生物耐性が求められている。さらに、針の鋭利性や滑らかな操作性は患者体験に直結する要素であり、精密な製造技術が製品価値を左右する。
医療・製薬・公衆衛生を結ぶクロスセクターの中核
注射器産業は、医療機器産業のみならず、製薬、バイオテクノロジー、公共衛生と密接に結びついた多層的な産業領域で形成されている。ワクチンや生物学的製剤の注入、慢性疾患の自己注射、さらには美容医療や動物医療など、用途範囲は広く拡張している。
世界的に感染症対策や高齢化の進行が進む中、注射器は「医療アクセスの入口」として機能し、予防接種や慢性疾患管理における必需品としての社会的意義を強めている。また、持続可能な医療供給体制の構築においても、注射器の安定供給は不可欠であり、医療機器の製造・流通・廃棄の各段階での品質・安全管理体制が、医療インフラの信頼性を左右する。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界注射器市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/48800/syringes-and-needles）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.6%で、2031年までにグローバル注射器市場規模は131.8億米ドルに達すると予測されている。
図. 注射器世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336486&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336486&id=bodyimage2】
図. 世界の注射器市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、注射器の世界的な主要製造業者には、BD、Terumo、Weigao Medical、Nipro、Cardinal Health、B.Braun、Embecta、Kandlai、ICU Medical、Hongda Medicalなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約56.0%の市場シェアを持っていた。
競争の中で、技術的な焦点は、安全機構付き注射器、精密制御型プランジャー、耐薬品性ポリマー、針交換防止設計などに集約されている。これらは単なる機能向上ではなく、感染症リスク低減や医療従事者の安全確保といった社会的要請への直接的な応答でもある。
また、近年の医療供給網の多極化により、アジアを中心とするOEM・ODM生産の比重が高まっている。中国、インド、東南アジア諸国ではコスト競争力を武器に新興メーカーが台頭する一方、日欧米の企業は高精度成形、品質トレーサビリティ、規格適合性の高さで差別化を図っている。
さらに、供給安定性はサプライチェーン全体の信頼構築に直結する要素であり、原材料調達から最終滅菌工程までの一貫生産体制を有する企業が、医療機関や製薬企業から高い評価を受けている。
