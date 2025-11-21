群馬県高崎市でコーヒーの製造、卸、小売販売を行う株式会社大和屋(代表：平湯聡)では、この度、「ぐんまちゃん協働プロジェクト」として、群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」をテーマにした期間限定カフェ「ぐんまちゃんカフェ」を、2025年12月1日(月)～12月14日(日)までの2週間限定で、群馬県庁32階YAMATOYA COFFEE 32にて開催いたします。

「おとなかわいいぐんまちゃん」をテーマに、ぐんまちゃんの魅力を発信。原作者描きおろしのぐんまちゃんカフェだけのイラストもお楽しみいただけます。

お子様から大人まで、ぐんまちゃんに癒やされ、心温まるひとときを提供します。





メインビジュアル





■ぐんまちゃんカフェ概要

1. ぐんまちゃん尽くしのオリジナルメニュー

ぐんまちゃんをモチーフにした、見た目も楽しいオリジナルメニューをご用意します。





限定メニュー





(1) ぐんまちゃんバーガーのランチボックス 税込1,680円(本体1,528円)

ステーキ＆ハンバーグ専門店「GGC」様(株式会社GGC：群馬県高崎市緑町1-28-2 代表：福島健司／板垣志緒)と夢のコラボ！GGC特製ジューシーパテにオリジナルソースとチーズを合わせ、ぐんまちゃんの焼き印入り特製バンズでサンドしました。ボックス内は、ぐんまちゃんの色をイメージしたオレンジ(かぼちゃ)、赤(ミニトマト)、緑(サラダ)を添え、見た目も楽しいランチボックスです。





(2) ぐんまちゃんドーナツ 税込385円(本体350円)

「サザンメイドドーナツ」様(株式会社サザンメイドドーナツ・ジャパン：群馬県前橋市青葉町11-1ABE TOWN A号 代表：青木攻)をのドーナツを特別販売！アニメ「ぐんまちゃん」シーズン2第10回からヒントを得て、チョコ・抹茶に加え、みーみの「いちご」のドーナツも展開。ぐんまちゃん・あおま・みーみのかわいいピック付きです。





(3) ぐんまちゃんコーヒー Rサイズ：税込550円(本体500円)、Lサイズ：税込600円(本体546円)

「みんな だいすき ぐんまちゃん」をイメージし、ほんわかやさしい香りとバランスのとれた味わいのドリップ珈琲を特別販売！「ぐ(グアテマラ)ん(キリマンジャロ)ま(マンデリン)」を合わせた、オリジナルブレンドです。





(4) ぐんまちゃん、あおま、みーみモチーフのドリンク(ICE) 税込600円(本体546円)

「ご当地キャラカーニバル」で好評だった、ぐんまちゃん(オレンジマンゴーソーダ)、あおま(ブルーレモネード)、みーみ(いちごミルク)をモチーフにしたドリンクが登場！3種のキャラクターのカラーをイメージした、見た目も楽しいドリンクです。





(5) ぐんまちゃんラテ/ほっこりココア(HOT) 税込580円(本体528円)

「ぐんまちゃん県庁グリーティング」で人気のぐんまちゃんラテのイラストがリニューアル！ぐんまちゃんの顔をココアパウダーで描いた、キャラメルの優しい甘味のカフェラテと、ほっこり優しいコクと甘みのココアです。





(6) ぐんまちゃんカフェ限定フレーバーのソフトクリーム

・キャラメル味／キャラメルマキアート味 クッキー有：税込650円(本体591円)／無：税込550円(本体500円)

・コーヒー味 クッキー有：税込574円(本体522円)／無：税込474円(本体431円)

キャラメル味のぐんまちゃんラテにちなんで、キャラメル味のソフトクリームを限定販売いたします。フレーバーは3種類展開で「キャラメル味」「コーヒー味」「キャラメルマキアート味(キャラメル＆コーヒーミックス)」

お好みで、ぐんまちゃんのかわいい顔のミニクッキーをトッピングできます 。





2. カフェ限定オリジナルグッズの販売

ぐんまちゃんカフェ限定のオリジナルグッズを販売します。





グッズ一覧





(1) バリスタぐんまちゃんドングリマグ 税込2,860円(本体2,600円)

(2) バリスタぐんまちゃんマグカップ 税込1,100円(本体1,000円)

(3) バリスタぐんまちゃん保存缶 税込1,200円(本体1,091円)※入荷次第の販売になります。

(4) ぐんまちゃんコーヒー(100g) 税込970円(本体899円)

(5) トートバック 「ナチュラル」/「パステルグリーン」 税込1,870円(本体1,700円)

(6) ぐんまちゃんアクリルキーホルダー 税込770円(本体700円)

(7) ステッカー 「ぐんまちゃん、あおま、みーみ」／「バリスタぐんまちゃん」 各税込300円(本体273円)

(8) ポストカード6枚セット ～コーヒーができるまで～ 税込792円(本体720円)

(9) 缶バッチ 3個セット 税込495円(本体450円)

※(1)～(5)は数量限定で大和屋高崎本店、高崎吉井店、前橋六供店でも販売いたします。





3. 可愛らしく彩られたカフェ空間

今回のテーマ「おとなかわいいぐんまちゃん」に合わせて、32階の空間をデコレーションします。

群馬県の景色とともに、心温まるひとときをお楽しみください。









■ぐんまちゃん来店予定日

日時：12月1日(月)

AM ：9時30分～9時50分

PM ：16時00分～16時20分





日時：12月3日(水)

PM ：15時30分～15時50分





日時：12月6日(土)

PM ：14時00分～14時20分





日時：12月12日(金)

PM ：17時00分～17時20分









■12月6日(土)のイベント情報

ぐんまちゃんカフェに連動し、12月6日(土)に1日限定のイベントを開催いたします。





1. コーヒー教室開催 「冬を彩るデコレーションカフェオレ作り！～ぐんまちゃんと一緒に楽しもう♪～」





デコレーションカフェオレ





【※参加予約受付は終了いたしました。】

群馬県庁31階ソーシャルマルシェ&キッチン『GINGHAM(ギンガム)』にて、美味しいカフェオレ作りのコーヒー教室を開催いたします。美味しいカフェオレの作り方を学び、世界に一つだけのデコレーション。最後はスペシャルゲスト！ぐんまちゃんが遊びに来てくれます。





2-1. 「コーヒーができるまで」のパネル展示を見ながら実際にコーヒーに触れてみよう！





パネル展示画像





2-2. ぐんまのお土産、ぐんまちゃんグッズの販売

つるまい本舗





群馬県庁32階セミナースペースにて、「コーヒーができるまで」のパネル展示を行うほか、群馬のおみやげ「つるまい本舗」様(株式会社つるまい本舗：群馬県沼田市白沢町上古語父79番地 代表：細田正男)出張販売(ぐんまちゃんをはじめとしたつるまい本舗さんセレクトのお土産)と、大和屋にてぐんまちゃんのグッズ販売をいたします。(11時～16時)









■ぐんまちゃん協働プロジェクトについて

ぐんまちゃんと民間企業等の知見や技術の融合により、新たなサービスやコンテンツの提供が可能となり、ビジネスや地域の活性化に大きな効果を生み出すことが可能となる取組。第一弾として、令和7年4月に4者(みなかみ町、イオンモール株式会社、株式会社大和屋、わたらせ渓谷鐵道株式会社)を協働パートナーとして決定しました。









■店舗概要

店名 ：YAMATOYA COFFEE 32

ぐんまちゃんカフェ

所在地 ：〒371-0026 群馬県前橋市大手町1丁目1-1 群馬県庁舎 32階

開催期間：2025年12月1日(月)～12月14日(日)

営業時間：9:00～19:00

定休日 ：年末年始、庁舎閉館日

席数 ：約40席 ※予約不可

駐車場 ：有(群馬県庁駐車場／2時間まで無料)

アクセス：前橋インターより車で約10分

JR両毛線 前橋駅下車、バス約6分









〈以下、参考資料〉





■「株式会社大和屋」会社の経歴／会社概要

1980年 10月 群馬県高崎市上並榎町に大和屋を創業 (創業者：平湯正信)

1986年 4月 珈琲豆焙煎工場を設立(現：株式会社シーアンドシー)

2020年 6月 代表取締役に平湯聡が就任

2020年 10月 群馬県庁32階「YAMATOYA COFFEE 32」 開業

2024年 10月 群馬県前橋市六供町に「大和屋珈琲 前橋六供店」開業





・商号 ： 株式会社大和屋

・代表者 ： 代表取締役 平湯 聡

・所在地 ： 〒370-0075 群馬県高崎市筑縄町382番地2

・URL ： https://www.yamato-ya.jp





本店外観





＜その他＞

・2013年 群馬県優良企業表彰 優秀賞受賞

・2002年、2003年、2004年、2012年、2013年、2014年、2016年、2021年グッドデザインぐんま受賞

・メディア経歴：NHK(ほっとぐんま630)、日本テレビ(news every)

群馬テレビ(ビジネスジャーナル)、読売新聞、朝日新聞、産経新聞、上毛新聞、FMぐんま 等