第８回ＳＢＳグループドライバーコンテスト開催 ―全国から選抜された33名のドライバーが安全運転の技術を競うー
ＳＢＳグループ（代表：鎌田正彦、本社：東京都新宿区）は、11月15日（土）、ＳＢＳ自動車学校株式会社（代表取締役社長：大戸正昭、本社：千葉県千葉市稲毛区）ＳＢＳドライビングスクール姉崎で「第８回ＳＢＳグループドライバーコンテスト」を開催しました。全国各社から選抜された33名が出場し、安全運転を主体とした知識と技術を競いました。
■ＳＢＳグループにおけるドライバーコンテストの位置付け
ＳＢＳグループでは、事故なき社会・事故なき物流企業を目指して、2016年よりドライバーコンテストを開催しています。本コンテストは、無事故・安全運転に必要な知識と技術の向上を目的としています。
■第８回大会の参加状況および競技構成
第８回となる今回は、全国のグループ各社のドライバーから選抜された33名（1.5トン部門18名、４トン部門15名）が出場し、応援者などを含めた参加者は計240名となりました。競技では、安全・無事故運転を主体とした姿勢が求められ、学科・実技・点検の３種目で知識と技術を競い合いました。
■表彰結果と快挙
【４トン部門】（写真：左から、西平選手、我妻選手、湯浅選手）
優勝 ＳＢＳフレックネット（株） 東北低温DC 我妻一茂
準優勝 ＳＢＳフレックネット（株） 北見営業所 湯浅貴幸
３位 ＳＢＳフレックネット（株） 福岡運送営業所 西平直人
【1.5トン部門】（写真：左から、宮本選手、善志選手、桑原選手）
優勝 ＳＢＳフレックネット（株） 旭川輸送営業所 善志伯恵
準優勝 ＳＢＳフレックネット（株） 日野営業所 桑原尊徳
３位 ＳＢＳゼンツウ（株） 久喜営業所 宮本隆司
両部門でＳＢＳフレックネットが上位を独占し、大会初の快挙となりました。
４トン部門で優勝した我妻選手は、「日々安全運転を心がけている結果がこのような形で出てよかった」とコメントし、1.5トン部門で優勝した善志選手は、「感無量です。これからも安全運転で業務にあたりたい」と語りました。
■ＳＢＳグループ代表 鎌田正彦コメント
「事故をなくすためには運転技能の向上だけでなく、心身の健康管理が欠かせません。重大事故は地域社会に深刻な影響を及ぼすため、当社は安全運転と健康の両面を重視した運送業経営に邁進してまいります。さらにドライバー不足への対応として外国人ドライバーの育成にも取り組み、全社一丸となって物流事業を支えていきます」
■ご参考
＜ＳＢＳグループ概要＞
持株会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（ＳＢＳグループ持株会社）
設立：1987年12月
代表者：代表取締役社長 鎌田 正彦
上場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：2384）
本社住所：東京都新宿区西新宿８丁目17番１号 住友不動産新宿グランドタワー25階
資本金：39億円
売上高：4,481 億円（連結、2024 年 12 月期）
従業員数：23,513 名（うち正社員 10,712 名、連結）
事業内容：ＳＢＳグループは、1987年の創業以来、物流ならびに物流に付帯するサービスを充実させ、ワンストップの物流サービスをご提供することで、お客様の利益創造に貢献してまいりました。グループ内には、食品から超重量物までさまざまな商品を扱う企業群、路線、区域、即日配送まで多様な配送形態にお応えできる企業群、そして、物流施設開発、環境物流などの専門的な企業群を有しています。
ＵＲＬ：https://www.sbs-group.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳホールディングス株式会社 ＩＲ・広報部
e-mail：contact11@sbs-group.co.jp
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
