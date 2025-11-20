TVアニメ『転生したらスライムだった件』×創業15周年油そば専門店『歌志軒』コラボキャンペーン開催！
株式会社KAJIKEN(本社：愛知県名古屋市 代表者：加地健一)は、名古屋市を中心に全国展開している油そば専門店『歌志軒』(かじけん)の創業15周年を記念して2025年12月1日(月)～12月29日(月)の期間、人気TVアニメ『転生したらスライムだった件』とのコラボレーションキャンペーン「ハーベストフェスティバル」が開催決定しました。
キービジュアル_歌志軒転スラコラボ
■あなたも進化に挑戦！！店頭、通販、デリバリーで特典グッズ＆応募券を獲得しよう。さらに抽選で88名様に「テンペスト丼」が当たるチャンス！！
期間中、全国の歌志軒店舗、公式通販サイト、およびデリバリーサービスで特典獲得キャンペーンを実施。購入・注文条件を満たすことで、リムル様のように「捕食者」「暴食者」「暴食之王」へと進化する特典グッズと、豪華賞品が当たる応募券を手に入れることができます。さらに抽選で88名様に「テンペスト丼」が当たるチャンス！！
取扱店舗 ： 全国の歌志軒店舗(一部店舗を除く)
開催期間 ： 2025年12月1日(月)～2025年12月29日(月)
公式サイト： https://www.kajiken.biz/
※特典は数量限定のため無くなり次第終了となります。
■リムル様、召し上がれ！歌志軒特製「リムル様の至福の一杯」が登場！！
アニメの世界観をインスパイアし開発した豚骨風味の油そば。リムル様もきっとご満足いただける一杯となっております。
コラボメニュー_歌志軒転スラコラボ
コラボ商品：「リムル様の至福の一杯」(1,200円 税込)
取扱店舗：全国の歌志軒店舗(一部店舗を除く)
※通販、デリバリーではコラボメニュー「リムル様の至福の一杯」の商品展開はございません。
※材料がなくなり次第、販売終了となります。
◇店頭
コラボメニュー1杯、もしくは油そば1杯とトッピング(※金額は条件を参照)のお買い上げにつき、応募券1枚が付与されます。スタンプを5個集めると進化します。
店頭展開_歌志軒転スラコラボ
※トッピングの組み合わせは自由です。合計金額が条件に合えば、特典の対象となります。
さらに、進化形態をクリアした方全員に描き下ろしコラボオリジナル色紙をプレゼントします。
色紙_歌志軒転スラコラボ
◇通販
「コラボ限定油そば2食セット」をお買い上げ毎に応募券3つとコラボ限定アクリルキーホルダーがランダムで1点当たります。
通販展開_歌志軒転スラコラボ
公式通販サイト： https://kajiken.myshopify.com/
(その他のECサイトは対象外となります)
※数量限定のため無くなり次第終了となります
◇デリバリー
油そばを含むご注文で、金額に応じて特典と応募券が付与されます。
応募券は油そば1杯につき1枚付与されます。
デリバリー展開_歌志軒転スラコラボ
さらに応募券を集めて応募すると、抽選で88名様に「テンペスト丼」が当たります。
丼_歌志軒転スラコラボ
■コラボを記念してフォロー＆リポストキャンペーンを実施!!
歌志軒公式Xではコラボキャンペーンに先駆け、11月20日(木)～11月30日(日)の期間、「フォロー＆リポストキャンペーン」を実施します。
SNSキャンペーン_歌志軒転スラコラボ
歌志軒公式Xアカウントをフォローしてキャンペーン投稿をリポストした方の中から、抽選で15名様に「コラボオリジナルポスター」が当たります。
歌志軒公式X： https://x.com/kajiken_abura
■おかげさまで創業15周年！長年のご愛顧を込めて大創業祭を実施！！
日頃の感謝の気持ちを込めまして、12月12日(金)は歌志軒ポイントが2倍、さらに12月15日(月)油そば並・大(定価850円)を1杯600円(税込)で提供させていただきます。
15th_歌志軒転スラコラボ
実施店舗：全国の歌志軒店舗(一部店舗を除く)
店舗検索はこちらから
https://www.kajiken.biz/shop/
◆『転生したらスライムだった件』とは
作者の伏瀬がWEB小説投稿サイト「小説家になろう」で連載していたWEB小説「転生したらスライムだった件」をベースにメディアミックスを行っている『転生したらスライムだった件』。略称・転スラ。
WEB小説を元として大幅に加筆・修正を加えたノベルス第1巻が「GCノベルズ」(マイクロマガジン社)より2014年に刊行。
(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会
『転生したらスライムだった件』ポータルサイト： https://www.ten-sura.com/
【株式会社KAJIKENについて】
会社名 ： 株式会社KAJIKEN
代表者 ： 加地健一
所在地 ： 愛知県名古屋市昭和区福江1-17-8
TEL ： 052-364-8968
URL ： https://kajiken.biz
E-mail ： kajiken_takahara@yahoo.co.jp
事業内容： 飲食店