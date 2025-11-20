コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO 江尻高宏、以下、「シンカ」)は、「カイクラ」の生成AIを活用した新機能「自動発着信タグ付け機能」の無償提供(※1)を、2025年12月1日より開始します。本機能は、固定電話・携帯電話での会話音声をAIが自動で解析・分類することで、従来は手作業だった「お問い合わせ」や「折り返し」といった通話種別を記録する「分類・タグ付け」業務を自動化し、電話業務の効率化と顧客対応の品質向上を支援します。(※1) カイクラAI機能をご利用中のお客様は、追加費用なくご利用いただけます。

「自動発着信タグ付け機能」開発の背景と目的

これまで、「カイクラ」の会話音声の分類・タグ付けは、手動で行う必要があり、オペレーターの生産性低下や、重要な通話への対応遅延につながるリスクを抱えていました。本機能は、この分類作業を生成AIによって自動化し、ルーティンワークの負担を軽減します。また、「顧客の声」のリアルタイムな可視化を促進することで、データに基づいた顧客対応品質の向上と生産性向上を同時に実現します。

「自動発着信タグ付け機能」の主な特長とメリット

固定電話・携帯電話での通話が終了すると、会話音声を生成AIが解析し、会話履歴に「お問い合わせ」「要折り返し」といった分類タグを自動で付与します。(1)タグ付け作業の「完全自動化」による生産性向上AIが全ての会話音声を自動で解析し分類タグを付与するため、従来、担当者が1件ずつ手動で行っていた分類作業が不要となります。これにより、オペレーターがより付加価値の高い業務に集中できます。(2)業務に合わせた「カスタマイズ」で、対応漏れを防止「お問い合わせ」「要折り返し」「営業電話」といった基本的な分類に加え、企業独自のタグ（例：「A商品に関する質問」「求人応募」など）を柔軟に設定可能です。これにより、企業や組織のニーズに合わせた会話の可視化の促進が期待できます。(3)「顧客の声」の可視化による迅速な課題発見と品質向上本機能により、通話内容の傾向や課題の把握が容易になり、オペレーター教育やサービス改善の具体的な施策検討を後押しします。シンカは、今後も「カイクラ」を通じて、企業と顧客のコミュニケーションの質を高め、すべてのお客様のビジネス成長をサポートしてまいります。

カイクラについて

「カイクラ」は、お客様との“会話”をクラウド管理する次世代型コミュニケーションプラットフォームです。電話・メール・SMS・LINEなど多様なコミュニケーション手段の履歴を顧客ごとに整理します。担当者以外でもこれまでの経緯を正確に把握できるため、属人化を防ぎ、誰でも高い品質で顧客対応ができる環境を実現します。通話は固定電話・携帯電話を問わず時間無制限で録音でき、さらに生成AIが録音データを自動で文字起こし・要約します。加えて、「クレーム・カスハラの可能性がある会話」や「応対品質」もAIが自動判定。これにより、電話対応の負荷軽減だけでなく、誰でも高品質な電話応対ができる運用を支援します。カイクラは、これらの機能を通じて顧客対応の品質向上、業務効率化、顧客満足度・従業員満足度の向上、事業の成長に貢献します。2014年8月のサービス開始以来、3,000社・6,000拠点以上に導入され、継続率99.9%を達成。近年も「ITreview Grid Award」のCTI部門「2023 Winter Leader」の受賞や、「BOXIL SaaS AWARD Winter 2023」コールセンターシステム(インバウンド)部門で「Good Service」「カスタマイズ性No.1」に選出されるなど、高い評価を得ています。次世代型コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」公式サイト：https://kaiwa.cloud/

社名：株式会社シンカ(東証グロース：149A)代表者：代表取締役社長 CEO 江尻 高宏所在地(本社)：〒101-0054 東京都千代⽥区神⽥錦町3-17 廣瀬ビル10階設立：2014年1月8日事業内容：ITを活⽤したシステム企画・開発及び運⽤、クラウドサービス商品の企画・開発及び販売運⽤、ITサービス利⽤のコンサルティング資本金：394百万円従業員数：71名(2025年9月末時点)URL：https://www.thinca.co.jp/【関連サイト】次世代型コミュニケーションプラットフォーム「カイクラ」公式サイト：https://kaiwa.cloud/会話に関わるお役⽴ち情報メディア「カイクラ.mag」: https://kaiwa.cloud/media/自動車業界の総合情報プラットフォーム「Car Connect」：https://carconnect.jp/【カイクラSNS】note：https://note.com/thinca_2014/X：https://twitter.com/KaiwaCloud