¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦QR¥³ー¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¡§2031Ç¯¤Ë24.8²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ø¡¢CAGR11.9%¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¡ÈÊªÍý¡ß¥Ç¥¸¥¿¥ëÏ¢·È´ðÈ×¡É
QR¥³ー¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢2¼¡¸µ¥³ー¥É¤Ç¤¢¤ëQR¥³ー¥É¤ò²ð¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ðÊó¤ÈÊªÍý´Ä¶¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ã±¤Ê¤ë¥³ー¥ÉÀ¸À®¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¾ðÊóËä¤á¹þ¤ß¡¢ÆÉ¤ß¼è¤êºÇÅ¬²½¡¢Ç§¾Ú¡¦¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¡¢APIÏ¢·È¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÅý¹ç·¿¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó·²¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Æü¤Ç¤ÏÀ½Â¤¡¢Î®ÄÌ¡¢¶âÍ»¡¢¹ÔÀ¯¡¢°åÎÅ¡¢¶µ°é¤Ê¤É¡¢¾ðÊó¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÁØ¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
QR¥³ー¥É¤ÏÊªÍýÅª¤Ë¤Ï¶Ë¤á¤Æ¾®·¿¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥³ー¥ÉÆâ¤Ë³ÊÇ¼²ÄÇ½¤Ê¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¤«¤Ä»ë³ÐÇ§¼±¤Ë¤è¤ëÂ¨»þÀ¤ÈÀµ³ÎÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À½ÉÊ¡¦Ê¸½ñ¡¦¿Í¡¦¾ì½ê¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÂÐ¾Ý¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËÄ¾ÀÜÀÜÂ³¤¹¤ë¡Ö¾ðÊó¤ÎÆþ¤ê¸ý¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢IoT»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÊªÍýÀ¤³¦¤È¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÇÞ²ðÁõÃÖ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£
QR¥³ー¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¹µÁ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤òÊªÍý¸½¾ì¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢»º¶È¹½Â¤¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÀ½Â¤¡¦ÊªÎ®¡¦¾®Çä¡¦°åÎÅ¡¦¹ÔÀ¯¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ÄÂÎ¼±ÊÌ¡¢Î®ÄÌÄÉÀ×¡¢¿¿ÀµÀÊÝ¾Ú¡¢´Ê°×·èºÑ¡¢¾ðÊóÄó¼¨¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥æー¥¹¥±ー¥¹¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
LP Information¤Î¡ÖÀ¤³¦QR¥³ー¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2025～2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/55770/qr-code-solution¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢QR¥³ー¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ïº£¸åÇ¯Ê¿¶Ñ11.9%¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï24.8²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¹âÀ®Ä¹Î¨¤Ï¡¢ÆÃÄê¶È¼ï¤Ø¤ÎÊÐ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤ÆQR¥³ー¥É¤òÆ³Æþ¡¦ºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¤¤ë¹½Â¤¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÈóÏ¢Â³Åª¤ÊÆ³Æþ¤¬Ï¢Â³ÅªÀ®Ä¹¤òÀ¸¤à¡×¤È¤¤¤¦Ê¬»¶·¿À®Ä¹¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¿Þ. QR¥³ー¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334886&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334886&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤ÎQR¥³ー¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×19´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢QR¥³ー¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Bitly¡¢QR TIGER¡¢DENSO WAVE¡¢Adobe¡¢Flowcode¡¢oneIDentity+¡¢Uniqode¡¢My QR Code¡¢Chetu¡¢QR Code Chimp¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó20.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
QR¥³ー¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥ÁèÎÏ¤Î¸»Àô¤Ï¡¢¥³ー¥É¼«ÂÎ¤ÎÀ¸À®ÀºÅÙ¤äÆÉ¤ß¼è¤êÂ®ÅÙ¤È¤¤¤Ã¤¿É½ÁØÅª¤ÊÀÇ½¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢ÆÉ¤ß¼è¤Ã¤¿Àè¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³Àß·×¡¦Ç§¾Ú½èÍý¡¦¥Çー¥¿Ï¢·È¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÀÜÂ³Àè¤Î¥µー¥Ó¥¹Àß·×¡×¤Î´°À®ÅÙ¤³¤½¤¬¡¢¿¿¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»½ÑÅª¤Ë¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ë¥³ー¥ÉÇÛÃÖºÇÅ¬²½¡¢¸÷³ØÅªÏÄ¤ßÊäÀµ¡¢¾éÄ¹ÀÀß·×¡¢°Å¹æ²½½èÍý¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¥í¥°¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²òÀÏ¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤Î¹âÅÙ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ã±½ã¤Ê¾ðÊóÅ¾Á÷¤«¤é¡¢¥»¥¥å¥¢¤«¤Ä¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³À¸À®¤Î´ðÈ×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢B2BÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½ÉÊ¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä¿¿ÀµÀ¸¡¾Ú¡¢B2CÊ¬Ìî¤Ç¤Î¸ÜµÒ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÀß·×¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÍÑÅÓ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£
QR¥³ー¥É¤ÏÊªÍýÅª¤Ë¤Ï¶Ë¤á¤Æ¾®·¿¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥³ー¥ÉÆâ¤Ë³ÊÇ¼²ÄÇ½¤Ê¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¤«¤Ä»ë³ÐÇ§¼±¤Ë¤è¤ëÂ¨»þÀ¤ÈÀµ³ÎÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À½ÉÊ¡¦Ê¸½ñ¡¦¿Í¡¦¾ì½ê¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÂÐ¾Ý¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËÄ¾ÀÜÀÜÂ³¤¹¤ë¡Ö¾ðÊó¤ÎÆþ¤ê¸ý¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢IoT»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÊªÍýÀ¤³¦¤È¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÇÞ²ðÁõÃÖ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£
QR¥³ー¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¹µÁ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤òÊªÍý¸½¾ì¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢»º¶È¹½Â¤¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÀ½Â¤¡¦ÊªÎ®¡¦¾®Çä¡¦°åÎÅ¡¦¹ÔÀ¯¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ÄÂÎ¼±ÊÌ¡¢Î®ÄÌÄÉÀ×¡¢¿¿ÀµÀÊÝ¾Ú¡¢´Ê°×·èºÑ¡¢¾ðÊóÄó¼¨¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥æー¥¹¥±ー¥¹¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
LP Information¤Î¡ÖÀ¤³¦QR¥³ー¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2025～2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/55770/qr-code-solution¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢QR¥³ー¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ïº£¸åÇ¯Ê¿¶Ñ11.9%¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï24.8²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¹âÀ®Ä¹Î¨¤Ï¡¢ÆÃÄê¶È¼ï¤Ø¤ÎÊÐ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤ÆQR¥³ー¥É¤òÆ³Æþ¡¦ºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¤¤ë¹½Â¤¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÈóÏ¢Â³Åª¤ÊÆ³Æþ¤¬Ï¢Â³ÅªÀ®Ä¹¤òÀ¸¤à¡×¤È¤¤¤¦Ê¬»¶·¿À®Ä¹¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¿Þ. QR¥³ー¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334886&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334886&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤ÎQR¥³ー¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×19´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢QR¥³ー¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Bitly¡¢QR TIGER¡¢DENSO WAVE¡¢Adobe¡¢Flowcode¡¢oneIDentity+¡¢Uniqode¡¢My QR Code¡¢Chetu¡¢QR Code Chimp¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó20.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
QR¥³ー¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥ÁèÎÏ¤Î¸»Àô¤Ï¡¢¥³ー¥É¼«ÂÎ¤ÎÀ¸À®ÀºÅÙ¤äÆÉ¤ß¼è¤êÂ®ÅÙ¤È¤¤¤Ã¤¿É½ÁØÅª¤ÊÀÇ½¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢ÆÉ¤ß¼è¤Ã¤¿Àè¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³Àß·×¡¦Ç§¾Ú½èÍý¡¦¥Çー¥¿Ï¢·È¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÀÜÂ³Àè¤Î¥µー¥Ó¥¹Àß·×¡×¤Î´°À®ÅÙ¤³¤½¤¬¡¢¿¿¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»½ÑÅª¤Ë¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ë¥³ー¥ÉÇÛÃÖºÇÅ¬²½¡¢¸÷³ØÅªÏÄ¤ßÊäÀµ¡¢¾éÄ¹ÀÀß·×¡¢°Å¹æ²½½èÍý¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¥í¥°¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²òÀÏ¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤Î¹âÅÙ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ã±½ã¤Ê¾ðÊóÅ¾Á÷¤«¤é¡¢¥»¥¥å¥¢¤«¤Ä¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³À¸À®¤Î´ðÈ×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢B2BÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ½ÉÊ¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä¿¿ÀµÀ¸¡¾Ú¡¢B2CÊ¬Ìî¤Ç¤Î¸ÜµÒ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÀß·×¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÍÑÅÓ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£