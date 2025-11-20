株式会社トムス・エンタテインメント(本社：東京都中野区 代表取締役社長：竹崎 忠)は、TMSアニメ公式 YouTubeチャンネルのチャンネル登録者90万人目前記念として、2025年11月21日(金)より、はるき悦巳原作、高畑勲監督の昭和の大阪を舞台にした人情コメディ『じゃりン子チエ 劇場版』(1981年公開)と、11月28日(金)より、寺沢武一原作のアクションスペースオペラ、TVアニメ『スペースコブラ』の大人気回「ラグボール」編を【期間限定】で無料配信いたします。

※初回はライブチャットが楽しめるプレミア配信となります。





『じゃりン子チエ 劇場版』Youtubeサムネイル





チャンネル名称： YouTube「TMSアニメ公式チャンネル」

チャンネルURL ： https://www.youtube.com/@TMSanimeJP









◆祝 もうすぐ登録者90万人記念！『じゃりン子チエ 劇場版』配信

配信スケジュール：11月21日(金)夜9時より、3日間限定公開

※配信期間： 11月24日(月)23時59分まで

└配信URL ： https://youtu.be/feGYbNbvms8





※国内限定配信となります。

※配信情報/配信期間は予告なく変更となる場合がございます。





また、1981年公開時の予告編をベースにした「スペシャル予告編」を公開いたします。

■特別予告編： https://youtu.be/2e0AoVbRWok

■公開日時 ： 11月20日(木)正午(予定)









◆関西出身のお笑いスター＆名だたるレジェンドアニメーターたちが集結！





『じゃりン子チエ 劇場版』場面写(1)

『じゃりン子チエ 劇場版』場面写(2)





原作は累計発行部数3,000万部を突破した、はるき悦巳の名作コミック。高畑勲監督によりアニメ映画化され、1981年にTVシリーズに先駆けて公開。大阪の下町で力強く生きる人々の日常を鮮やかに描き出した人情ストーリー。キャストにはテツ役の西川のりおを始め関西のお笑いスターたちが集結。高畑監督がリクエストした、本場仕込みの大阪弁で下町の空気を見事に表現しています。1981年4月公開。

また、「プレミア配信」時では、ライブチャットも開放します。大阪の街をたくましく生きる、元気な女の子・チエちゃんと博打とケンカに明け暮れる傍若無人な父・テツとの日常を描いた、どこか可笑しくて懐かしい昭和人情コメディをこの機会に何度でもご視聴ください。

(YouTubeプレミア配信について)YouTubeプレミア配信とは、テレビ放送のように決められた時間に動画コンテンツが配信される機能です。視聴者は動画を視聴しながらリアルタイムでチャット交流を楽しむことができます。





【じゃりン子チエ 劇場版 Blu-ray/DVD 好評発売中】

発売情報： https://www.waltdisneystudios.jp/studio/ghibli/0546/products









【あらすじ】

「うちは日本一不幸な少女や」。小学5年生の竹本チエはろくでなしの父テツに代わって家業のホルモン焼き屋をひとりで切り盛りしていた。学校の授業参観の日、知らせてないのになぜかテツが現れて授業がめちゃくちゃに！ 怒ったチエは家出を宣言するが、そこへ別居中の母からの便りが届き……。大好きな母と一日を過ごしたチエは幸せと同時に一抹の寂しさも感じるのだった。一方テツはバクチ場の元社長が始めたお好み焼き屋で用心棒として雇われるが？





【メインスタッフ】

原作 ：はるき悦巳『じゃりン子チエ』

(双葉社「週刊漫画アクション」)

監督 ：高畑勲

脚本 ：城山昇

キャラクターデザイン：小田部羊一

作画監督 ：小田部羊一、大塚康生

美術 ：山本二三

音楽 ：星勝 ほか





【声の出演】

チエ：中山千夏／テツ：西川のりお／ミツル：上方よしお／社長(百合根光三)：芦屋雁之助／ヨシ江：三林京子／おバア：京唄子／おジイ：鳳啓助／花井先生：桂三枝／花井拳骨：笑福亭仁鶴／マサル：島田紳助／タカシ：松本竜介／テツの仲間：オール阪神・巨人／カルメラ兄弟：ザ・ぼんち／アントニオ、アントニオジュニア：横山やすし／小鉄：西川きよし





『じゃりン子チエ 劇場版』ロゴ

『じゃりン子チエ 劇場版』場面写(3)

『じゃりン子チエ 劇場版』場面写(4)





◆新作ゲーム発売も！ 伝説級アニメ『スペースコブラ』 人気エピソード配信！





『スペースコブラ』場面写(1)





(C)BUICHI TERASAWA／ART TEKNIKA・TMS





TVアニメ『スペースコブラ』第16-19話【ラグボール編】

配信スケジュール：11月28日(金)夜9時よりプレミア配信、2週間限定公開

※配信期間:12月12日(金)23時59分まで





配信URLは後日公開となります。

掲載時には、TMSアニメ公式チャンネルのTOP URL掲載をお願いいたします。

※国内限定配信となります。

※配信情報/配信期間は予告なく変更となる場合がございます。









◆アニメーター出崎統＆杉野昭夫コンビによるSFアクション傑作アニメ！

寺沢武一による大人気コミック『コブラ』をベースに、壮大な物語をハードボイルドタッチで描くアクションスペースオペラ。チーフディレクターを出崎統、竹内啓雄が務め、止め絵を多用するなどスタイリッシュな演出が際立つ。名優・野沢那智によるハードボイルドな演技に、エロティシズムな雰囲気やクールなキャラクターたち、大野雄二の主題歌に、羽田健太郎によるジャズテイストを効かせた音楽など大人の魅力が満載！今回は、シリーズの中でも特に人気の「死の球技」“ラグボール”ゲーム編(第16-19話)をお届けします。 [1982年～1983年放送]

また、TMSアニメ版を題材にした、SFプラットフォームアクションゲーム『スペースコブラ：The Awakening』(ダウンロード版)も好評配信中です。TVアニメの第1～12話をベースに宇宙海賊コブラの勇気とユーモアを忠実に表現した内容で“ゲームとアニメの融合体験”を提供します。





『スペースコブラ：The Awakening』公式サイト：

https://teyon.jp/games/space-adventure-cobra-the-awakening-jp/

ダウンロード版：好評配信中

パッケージ版：2025年12月18日(木)発売 全国のゲーム販売店、ネット通販サイトにて予約受付中！





【コブラ ザ スペースパイレート Blu-ray BOX 好評発売中】

TVアニメシリーズ『スペースコブラ』 全31話＆劇場版を収録！

https://happinet-p.com/jp3/releases/bixa-9001





【メインスタッフ】

原作 ： 寺沢武一

チーフディレクター： 出崎統、竹内啓雄

シナリオ ： 山崎晴哉、三木孝祐、寺田憲史

作画監督 ： 杉野昭夫、大塚伸治

撮影監督 ： 高橋宏固

美術監督 ： 水谷利春、石垣努

録音監督 ： 加藤敏

音楽監督 ： 鈴木清司

音楽 ： 羽田健太郎

主題歌 ： 大野雄二





【ラグボール編 あらすじ】

コブラは銀河パトロールに所属するドミニクから仕事の依頼を受ける。依頼内容はギルドの資金源であるロド麻薬の売買ルートを暴くこと。潜入先は、銀河パトロールの勢力圏外のラル星にある試合中なら相手を死亡させてもよいという危険なスポーツ・ラグボールのプロチームだという。早速、ドミニクの手引で疑惑のあるラグボールのチームへ新人選手として潜入したコブラだが……。





【声の出演】

コブラ：野沢那智／レディ：榊原良子／ドミニク：高島雅羅／オーナー：徳丸完／ブラッド：飯塚昭三／佐々間功／小関一／島香裕／屋良有作／幹本雄之／佐藤正治／安西正弘／松田重治／古田信幸／おもろ正幸／高田由美 ほか





『スペースコブラ』ロゴ

『スペースコブラ』場面写(2)

『スペースコブラ』場面写(3)





TMSアニメ公式チャンネルでは140作品以上のTMSアニメを無料配信中！今後もスペシャル企画を続々実施予定です。更新情報は「チャンネル登録」通知、トムス・エンタテインメント公式X(@TMSent_jp)でも随時お知らせいたします。









※「出崎統」の「崎」は、正確には「たつさき」です。