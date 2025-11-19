Live Nationが手がける、日本のシティポップを代表するアーティストにスポットライトを当てた海外公演シリーズ＜CITY POP WAVES＞。その第3弾として開催される高中正義のワールドツアーの5公演が即日ソールドアウトとなり、ロンドン公演（3月31日）はO2 Shepherd’s Bush Empireからキャパシティ約5,000人のO2 Academy Brixtonへとアップグレード、さらにはロンドン、ニューヨーク、ロサンゼルスでの追加公演も決定しました！

先週より一般発売が開始された5公演は、ニューヨーク公演のチケット販売サイトTicketmasterへのアクセスが12万件を超えるなど、これまでの日本人アーティストとしては異例の反響を記録。これにより、ツアーの総動員数は約28,000人へと大幅に拡大しました。今回のツアーでは、高中の代名詞とも言える「サーフボードギター」――本物のサーフボードをもとに制作された特注ギター――が世界のファンに初お披露目される予定です。日本が誇るギターレジェンドによる記念すべき初のワールドツアーに今、世界から大きな注目が集まっています。追加チケットは各都市の現地時間11月21日（金）午前10時より一般発売がスタートします。近年、シティポップは懐かしさと普遍的な魅力を併せ持つサウンドとして、世界中の新しい世代のファンを惹きつけ、再評価の波が広がっています。Live Nationは＜CITY POP WAVES＞を通じて、日本音楽のレガシーを次世代のリスナーへとつなげていきます。＜CITY POP WAVES＞では大貫妙子による初の海外公演（2026年2月7日ロサンゼルス/ The Wiltern）や、杏里の初米国ツアー（2026年5月17日ニューヨーク / Brooklyn Paramount、5月20日、21日ロサンゼルス / The Wiltern）も開催されることが決定しています。

■公演概要■

▼公演名City Pop Waves: Masayoshi Takanaka SUPER TAKANAKA WORLD LIVE 2026 presented by Live Nation▼アーティスト高中正義▼追加公演日時・会場2026年4月1日(水) London / O2 Academy Brixton 2026年4月5日(日) New York / Brooklyn Paramount 2026年4月13日(月) Los Angeles / Hollywood Palladium▼発表済公演日時・会場2026年3月31日(火) London / O2 Academy Brixton SOLD OUT2026年4月4日(土) New York / Brooklyn Paramount SOLD OUT2026年4月7日(火) Chicago / Byline Bank Aragon Ballroom SOLD OUT2026年4月9日(木) San Francisco / The Masonic SOLD OUT2026年4月12日(日) Los Angeles / Hollywood Palladium SOLD OUT▼チケットリンク追加公演一般発売開始：各都市現地時間11月21日(金) 午前10:00London公演：https://www.livenation.co.uk/masayoshi-takanaka-tickets-adp1633408その他US全公演：https://www.ticketmaster.com/masayoshi-takanaka-tickets/artist/3251698

■CITY POP WAVESその他公演■

▼公演名City Pop Waves: Taeko Onuki Live In L.A. presented by Live Nation▼アーティスト大貫妙子▼日時・会場2026年2月7日(土) Los Angeles / The Wiltern▼チケットリンクhttps://www.ticketmaster.com/taeko-onuki-tickets/artist/3803204

▼公演名City Pop Waves: ANRI LIVE 2026 USA Timely!! presented by Live Nation▼アーティスト杏里▼日時・会場2026年5月17日(日) New York / Brooklyn Paramount SOLD OUT2026年5月20日(水) Los Angeles / The Wiltern SOLD OUT2026年5月20日(水) Los Angeles / The Wiltern 追加公演▼チケットリンクhttps://www.ticketmaster.com/anri-tickets/artist/723990