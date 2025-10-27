【食品】特許資産規模ランキング2025 トップ3は味の素、ＪＴ、PHILIP MORRIS
株式会社パテント・リザルトは10月27日、「食品業界」の特許を対象に、各社が保有する特許資産を質と量の両面から総合評価した「食品業界 特許資産規模ランキング2025」をまとめました。2023年4月1日から2025年3月末までの1年間に登録された特許を対象に、個別特許の注目度を得点化する「パテントスコア」を用いた評価を行い、企業ごとに総合得点を集計しました。
集計の結果、1位 味の素、2位 日本たばこ産業、3位 PHILIP MORRIS PRODUCTS（スイス）となりました。
1位 味の素の注目度の高い特許には、「核酸医薬等の製品に利用可能な修飾オリゴヌクレオチドの製造方法」や「甘い香りが強化されたコーヒー抽出液を製造する方法」に関する技術が挙げられます。
2位 日本たばこ産業は「乾燥たばこ葉と多糖類のゲルに香料を含む材料を含む、喫煙初期から後期まで香味が安定する非燃焼加熱式たばこ」や「スリープモード時に消費される電力の削減を図ることが可能なエアロゾル生成装置の電源ユニット」に関する技術などが注目度の高い特許として挙げられます。
3位 PHILIP MORRIS PRODUCTSの注目度の高い特許には「内部ヒータを有するエアロゾル発生装置」や「紙シートから形成された支持要素を備えた中空の管状要素を有するエアロゾル発生物品」などに関する技術が挙げられます。
4位 サントリーホールディングスは「麦芽比率が高く低糖質のビールテイスト飲料」、5位 キリンホールディングスは「低糖質でありながら甘味や味の余韻が良好なビールテイスト発酵アルコール飲料」が、注目度の高い特許として挙げられます。
