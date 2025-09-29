都合が合わない場合は個別で日程調整も可能です！株式会社ゴルフ・ドゥ 27卒向け 10月度オンライン会社説明会開催
株式会社ゴルフ・ドゥ（本社：さいたま市 代表取締役社長：佐久間功 以下、ゴルフ・ドゥ）は、2027年卒業予定者を対象としたオンライン会社説明会（以下、会社説明会）を2025年10月9日（木）、16日（木）、29日（水）の3日間、11時00分から12時30分に開催します。
【URL】https://www.golfdo.com/news/detail?id=441
なお、本日程はいずれも2027年卒業予定者向けの会社説明会として開催しますが、2026年卒業予定者向けの会社説明会も都度開催しています。個別にご相談いただければ日程調整が可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
ゴルフ・ドゥの会社説明会
ゴルフ・ドゥでは入社後のイメージが想像しやすい会社説明会を行っています。会社概要や研修制度に関する説明のほか、「店舗ツアー」と題して、オンライン上で実際の店舗を見ることができるバーチャル・ツアーを実施し、職場環境を体感することができます。また、現場スタッフの生の声を聴くことができる、先輩社員や店長への直撃インタビューおよび質疑応答も行います。
最終選考に進んだ方には、就職活動で使えるオリジナルスマホスタンドとオリジナルポーチを参加者全員にプレゼントしています。
【開催日時】
■日時：2025年10月9日（木）、16日（木）、29日（水）
各日11：00～12：30（予定）
■参加方法：採用お問い合わせフォーム（ https://www.golfdo.co.jp/recruit/inquiry/ ）から送信。
または、人財開発チーム（電話：048-851-3111）へ直接ご連絡ください。
☆開催日時と予定が合わない場合、個別に対応も可能です！お気軽にご相談ください。
新入社員の90％以上がゴルフ未経験者！ゴルフ・ドゥの新卒採用
ゴルフ・ドゥは新卒採用に際して、学生の皆様が 「ゴルフ・ドゥが本当に自分自身に合っているかどうか」を確認していただく場を設けることが重要だと考えています。そのため、最終選考では役員面接の前に、学生の皆様に実際の店舗を見学してもらい、店長及び先輩社員との座談会やゴルフ体験を通してゴルフ・ドゥの魅力や働きがいを存分に伝えていきます。
【ゴルフ・ドゥ採用情報】 ☆採用ページから積極採用中！
■採用ページ： https://www.golfdo.co.jp/recruit/
■採用お問合せフォーム：https://www.golfdo.co.jp/recruit/inquiry/
■新卒採用向け紹介動画：https://www.youtube.com/watch?v=hBCVhIRMTeU
■キャリア採用向け紹介動画：https://www.youtube.com/watch?v=wtX_8gUiVE0
■採用Instagram：https://www.instagram.com/golfdo_recruit/
■採用に関するお問合せ： 048-851-3111（受付時間：平日10:00-18:00）
ゴルフ・ドゥ 人財開発チーム 三宅、坂本まで
株式会社ゴルフ・ドゥについて
株式会社ゴルフ・ドゥは、ゴルフがより身近なスポーツになることを目指し、「ゴルフドゥ！」直営店、同FC本部、ECサイト「ゴルフドゥ！オンラインショップ（https://www.golfdo.com/）」および「ゴルフウェアユーズド（https://www.golfwear-used.shop/sell/ ）」、「DODO GOLF（https://dodogolf.golfdo.com/ ）」の運営を行っています。店舗ではスタッフがクラブの重量、全長、バランスを実測して商品を徹底チェックし、お客様にとってベストとなるようなサービスを提供しています。
