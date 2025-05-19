JR 両国駅 目の前「BBQ DAYS」 ★ コカコーラ・ゼロ×黒ひげ危機一発キャンペーン開催中！！ 《6月末まで》
https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-ryogoku/reserve
★ コカコーラ・ゼロ×黒ひげ危機一発キャンペーン開催中！！ 《6月末まで》
～スッキリとした爽快感、後味のキレの良さで大人気のコカコーラ・ゼロ～
１.コカコーラ・ゼロを１缶お買い上げ毎に「黒ひげ危機一髪」の「剣」を一本刺せる！
２.みごと、黒ひげが飛び出した方には、500円までのお好きな単品商品をプレゼント！
＊予告なく終了する場合があります。
https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-ryogoku/reserve
▼▼▼ 単品商品の一例 ▼▼▼
・粗挽きポークフランク
・塩えだまめ
・スモアセット
・焼きおにぎり
・極旨キムチ
・昔ながらの瓶ラムネ
・殻付きホタテ
・有頭海老
etc..
＊店舗／時期により、内容は変更になる場合がございます
施設概要
○所在地：(https://www.google.com/maps/place/BBQ+DAYS+%E4%B8%A1%E5%9B%BD%E5%BA%97(RYOGOKU)/@35.696536,139.7897958,905m/data=!3m1!1e3!4m10!1m2!2m1!1z5p2x5Lqs6YO95aKo55Sw5Yy65qiq57ayMS0zIOS4oeWbvemnheW6g-Wwj-i3rw!3m6!1s0x60188918d05de049:0x67b4cd8fda5dd67b!8m2!3d35.6965646!4d139.7925363!15sCi7mnbHkuqzpg73loqjnlLDljLrmqKrntrIxLTMg5Lih5Zu96aeF5bqD5bCP6LevWjciNeadseS6rCDpg70g5aKo55SwIOWMuiDmqKrntrIgMSAzIOS4oeWbvSDpp4Ug5bqD5bCP6LevkgETYmFyYmVjdWVfcmVzdGF1cmFudOABAA!16s%2Fg%2F11t3hpxrdq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMxOS4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)東京都墨田区横網1-3 両国駅広小路(https://www.google.com/maps/place/BBQ+DAYS+%E4%B8%A1%E5%9B%BD%E5%BA%97(RYOGOKU)/@35.696536,139.7897958,905m/data=!3m1!1e3!4m10!1m2!2m1!1z5p2x5Lqs6YO95aKo55Sw5Yy65qiq57ayMS0zIOS4oeWbvemnheW6g-Wwj-i3rw!3m6!1s0x60188918d05de049:0x67b4cd8fda5dd67b!8m2!3d35.6965646!4d139.7925363!15sCi7mnbHkuqzpg73loqjnlLDljLrmqKrntrIxLTMg5Lih5Zu96aeF5bqD5bCP6LevWjciNeadseS6rCDpg70g5aKo55SwIOWMuiDmqKrntrIgMSAzIOS4oeWbvSDpp4Ug5bqD5bCP6LevkgETYmFyYmVjdWVfcmVzdGF1cmFudOABAA!16s%2Fg%2F11t3hpxrdq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMxOS4yIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)
○アクセス：JR両国駅から徒歩1分
○収容人数：130名以上(130名を超える団体のご予約はお電話にてご相談ください)
○営業期間：2025年3月8日（土）～10月13日（月・祝）
営業時間
○平日：
第1部 12:30～16:30
第2部 17:30～21:30
○土日祝：
第1部 11:00～14:00
第2部 15:00～18:00
第3部 19:00～22:00
真横には両国国技館！
基本利用料金
○平日：大人1,900円 / 小学生900円 / 幼児無料
○土日祝：大人2,100円 / 小学生1000円 / 幼児無料
＊飲み放題／食材セットなどをご利用の場合は、別途料金がかかります
「BBQ DAYS 両国」の魅力
１．手ぶらでOK！ 機材・炭の準備不要
2．食材・飲み物持ち込み自由！ 好きなものを持ち寄って楽しめる
3．厳選食材セットあり！ 精肉店直送のこだわり肉を提供
4．開放的な空間！ 両国の街並みを眺めながらBBQ
5．団体利用も歓迎！ 貸切のご相談も可能
https://www.tablecheck.com/shops/bbqdays-ryogoku/reserve
予約／詳細／お問い合わせ
○公式サイト：https://bbqdays-ryogoku.com/
○電話番号：050-3503-5959
#BBQ DAYS 総合HP
https://bbqdays.jp/
＃BBQ DAYS 両国 Instagram
https://www.instagram.com/bbqdays.ryogoku/
#BBQ DAYS 公式YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCbuzpwxIq31gw2c_2o5YvdA
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