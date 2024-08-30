この記事をまとめると ■いま物流では2024年問題の最中にある ■問題発生の起源1990年に施行された物流二法だ ■物流の1990年問題について詳しく解説する 1990年に物流二法が施行された 2024年4月1日より始まった働き方改革関連法の物流業界への本格適用。「2024年問題」と呼ばれるこの業界の課題が発生した背景には、ひとえにトラックドライバーの長時間労働や積み下ろし作業など、付帯業務といった過酷な労働環境と、業界全体