占いウォーカー
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鏡リュウジが占う2022年7月の運勢＜12星座占い＞
夏が近づき、運気もいろいろな動きを見せ始める月です。気温、環境、人間関係など変化に対応するのに疲れてしまう場合もありそうですが、そんなときは…
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鏡リュウジが占う2022年6月の運勢＜12星座占い＞
一年の前半もここで終わりですね。後半へ向け、意識を切り替えていきたいときです。年頭からの日々を振り返り、手帳など記録を見直してみると、この半…
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鏡リュウジが占う2022年6月の運勢＜12星座占い＞
一年の前半もここで終わりですね。後半へ向け、意識を切り替えていきたいときです。年頭からの日々を振り返り、手帳など記録を見直してみると、この半…
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鏡リュウジが占う2022年5月の運勢＜12星座占い＞
日差しや風の匂いが、季節の移り変わりを教えてくれる５月。連休があるため、実際よりも早く過ぎていくように感じられることもあれば、春の急な環境変…
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鏡リュウジが占う2022年4月の運勢＜12星座占い＞
まぶしい光の季節です。太陽も12星座を一巡し、新たなサイクルに入ります。４月は環境の変化が大きいときです。自分のポジションは変わらなくとも、周…
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鏡リュウジが占う2022年3月の運勢＜12星座占い＞
冬から春へ、そして年度の変わり目としても気持ちが改まるこの季節。占星術では春分の日をひと区切りとして、一年の全体像を占います。この日のホロス…
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鏡リュウジが占う2022年2月の運勢＜12星座占い＞
思いがけないことが起こりやすく、日にちも少ないため飛ぶように過ぎていきがちな２月です。その日、その日を味わって過ごすと充実感がわいてきます。…
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鏡リュウジが占う2022年1月の運勢＜12星座占い＞
新年、明けましておめでとうございます。気持ちも新たに、新しいサイクルがスタートするときです。そのスタートラインに立って「今年こそは」と夢を抱…
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鏡リュウジが占う2021年12月の運勢＜12星座占い＞
気づけば、もうすっかり冬ですね。今年も最後の月を迎えました。年末に向けて仕事などで気忙しいのに加え、忘年会やクリスマスなどの予定も入り、余裕…
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鏡リュウジが占う2021年11月の運勢＜12星座占い＞
今年もあと少しですね。気がつけばやりたいことを全然やれていなかったなど、あせりも芽生えてくる頃です。とはいえ、空回りをしてしまってはますます…
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鏡リュウジが占う2021年11月の運勢＜12星座占い＞
今年もあと少しですね。気がつけばやりたいことを全然やれていなかったなど、あせりも芽生えてくる頃です。とはいえ、空回りをしてしまってはますます…
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鏡リュウジが占う2021年10月の運勢＜12星座占い＞
年末まで、いよいよあと３ヶ月です。１年の終わりが見えてくるときですね。この時期はひと足早く１年を振り返り、やり残したことがないかチェックをし…
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鏡リュウジが占う2021年9月の運勢＜12星座占い＞
少しずつ、季節が変わっていくのを感じられる９月ですね。体調を崩しやすくなったり、気持ちが落ち込みやすくなったりする時期でもあります。今月の幸…
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鏡リュウジが占う2021年9月の運勢＜12星座占い＞
少しずつ、季節が変わっていくのを感じられる９月ですね。体調を崩しやすくなったり、気持ちが落ち込みやすくなったりする時期でもあります。今月の幸…
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鏡リュウジが占う2021年8月の運勢＜12星座占い＞
太陽が獅子座に滞在する、夏まっさかりの８月です。一年の中でも、非常にエネルギーの強まる季節です。できる範囲で海や山へ出かけたりイベントに参加…
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鏡リュウジが占う2021年7月の運勢＜12星座占い＞
夏休みの予定などが気になり出す７月です。星たちはこれからやってくる太陽の季節に向かって、少しずつ輝きを増してきています。ただ、気候の変化によ…
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鏡リュウジが占う2021年6月の運勢＜12星座占い＞
今年も折り返し地点です。新年に立てた目標はどのくらい達成できていますか？全然前に進めていない…と思っても心配はいりません。それはきっと、仕事…
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鏡リュウジが占う2021年5月の運勢＜12星座占い＞
堅実な牡牛座にいた太陽が、今月後半に軽快な双子座へと移り変わっていく月です。前半は物事の進むスピードがゆっくりに感じられますが、気づかぬうち…
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鏡リュウジが占う2021年4月の運勢＜12星座占い＞
春の訪れが感じられ、心が浮き立ってくる季節。それだけでなく、４月はさまざまな変化もやってくるときです。自分をどう変えていくのか、星たちが届け…
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鏡リュウジが占う2021年3月の運勢＜12星座占い＞
太陽が１２星座の先頭である牡羊座へ戻ってくる３月。春分の日に、占星術における「新年」を迎えます。この時期は、今までどんなことをやってきたか、…