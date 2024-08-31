8月31日から9月1日にかけて放送される『24時間テレビ47』（日本テレビ系）。チャリティーランナーはお笑い芸人・やす子が務める。台風10号が列島縦断する中、市民ランナーが参加するイベントは中止されたが、やす子が走るマラソンは安全に配慮しながら実施する方法を検討中という。しかし、このマラソンにはさまざまなリスクがあるようだ。コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。【写真】相葉雅紀とやす子の笑顔