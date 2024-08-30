札幌市の繁華街ススキノのホテルで2023年7月、頭部のない男性会社員（当時62）の遺体が見つかり、親子3人が逮捕された事件。死体遺棄ほう助と死体損壊ほう助の罪に問われた母親の無職・田村浩子被告（61）の第3回公判が8月30日、札幌地裁（渡辺史朗裁判長）で開かれた。【写真】事件前に瑠奈被告が通った怪談バーの店内。リアルすぎる生首オブジェや血しぶきのような跡で覆われるトイレなど娘の田村瑠奈被告（30）は殺人と死体