ベース型さんと逆三角形さんの「前髪と顔型」のグッドバランスって？

【顔型】から自分に似合いやすい前髪になる！顔型によって似合いやすい前髪は変わる！顔形ごとに強調したいラインやカバーしたい箇所が違うので、似合…