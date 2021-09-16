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【2023年最新】男性にモテる♡大人かわいいヘアカタログ【ミディアム】
清潔感がポイントキュートな雰囲気で♡高野 烈 | dyplus表参道ナチュラルな内巻きワンカールはモテヘア♡キュートな雰囲気に仕上がる…
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【30-40代】大人女性にハマる！人気のボブ集めました♡
美シルエットのボブで大人の品をアップナチュラルな印象に大洞拓也 | dydi 表参道ナチュラルなストレートのボブの毛先は外ハネに。頑張りすぎない大人…
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ベース型さんと逆三角形さんの「前髪と顔型」のグッドバランスって？
【顔型】から自分に似合いやすい前髪になる！顔型によって似合いやすい前髪は変わる！顔形ごとに強調したいラインやカバーしたい箇所が違うので、似合…
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「顔周りリバース＆外ハネのくびれヘア」が女っぽい！
簡単に女っぽさを上げるならこのスタイルで決まりくびれヘア＆ボブ松崎来未 | dydi 表参道男女問わず人気の高いボブスタイルで、他の人と差をつけたい…
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なりたい雰囲気で選ぶ！人気のミディアムウルフヘア
秋の最新ウルフカットをオーダーしましょう♪人気の高いトレンドヘア「ミディアムウルフ」とは？Naoko Miura | avant襟足やサイドの髪を長め…
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秋の女っぽヘアなら「レイヤーカット」におまかせ♡
女らしさを引き出す人気の秋ヘアを取り入れてレイヤーカット＆ミディアム椛田雄太郎 | growhairdesignふんわり揺れる毛先が色っぽい雰囲気をつくって…
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【最新】ミディアムヘアで秋支度しましょ♪
なりたい雰囲気でチョイスして♡こなれモテ♡大洞拓也 | dydi 表参道ゆるふわなほつれヘアが、こなれたシルエットをつくってくれるミ…
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大人のベストマッチセミロングをご紹介【30-40代】
トレンド感があって扱いやすいセミロング張り切りすぎないナチュラル田中 祐樹 | Tribute Hair&Nail毛先をワンカールにした、ナチュラルな大人女…
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丸顔さんと面長さんの「前髪と顔型」のグッドバランスって？
【顔型】から自分に本当に似合いやすい前髪になる！顔型によって似合いやすい前髪は変わる！染谷正 | Fringe Hair Salon顔形ごとに強調したいラインが…
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どんな前髪になる？印象別で選ぶトレンド前髪
髪から受ける印象の大部分は前髪から！可愛く見せるならシースルーバング本田結 | dydi表参道根強い人気のシースルーバングヘアは、前髪の間からおで…
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どこから見ても魅力UP♡美シルエットヘアならこのスタイル！
元々頭のカタチがキレイな人みたいに♡マッシュショート根岸 宏幸／December大人女子のかっこよさと可愛らしさを引き出してくれるマッシュシ…
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オーダー殺到中♡『ボブ』は人気カラーでレベチの可愛さになる！
ボブのおしゃれを楽しむならこのカラーに注目♪ラテカラーボブトキタ マサヒロ | kyli表参道明るすぎず暗すぎないラテカラーは、大人女子のボ…
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女性美容師の“推し”愛されヘアで！全方位パーフェクト♡
トレンドの愛されヘアで好感度UP♡愛されボブ・ロブ平野 七海 | Agnos青山ボブレングス「愛されヘア」のおすすめは「くびれボブ」。毛先に動…
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【丸顔さん＆面長さん】似合わせヘアを見つけるポイントって？
理想の形に近づける特徴とポイント「丸顔さん」の場合染谷正 | Fringe Hair Salon丸顔さんは顔の縦横比が1:1近いので、理想の卵形シルエットに近づけ…
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定番「ワンレングス」をもっと楽しむ方法！
ベーシックとして愛され続けるワンレンヘアワンレングスってどんなスタイル？賀満洋行 | OCEAN Hair&Lifeワンレングスは、髪の長さが同じに見える…
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大人に似合う前髪なしミディアム集めました♡【30代・40代】
美しいツヤ感ミディアムで女っぽさアップ大人フェミニンな印象に宮崎洋輔 | Michio Nozawa HAIR SALON Ginza落ち着いたブラウンカラーと、ゆったりと…
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「ウルフ」を進化させるなら、ニュアンスをプラスするのが正解！
ウルフカットをアップデートする「ニュアンスウルフ」ニュアンスウルフ＆ストレートホヅミ チサキ | marju銀座長めバングとも相性抜群なのが、ニュア…
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「毛量多い人に似合うショートヘアって？」失敗しない対策法をマスター！
広がりを抑える対策ポイントって？襟足短め両サイドは長さを持たせる小林未和 | 美容室TORNADOサイドに長さを残しておくと、重みで広がりを防げます。…
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「3Dハイライト」って他のハイライトと何が違うの？
良く聞くけど、どんなハイライトなの？「3Dハイライト」とは？加納竜也 | SAKURA omotesando「3Dハイライト」は、一般的にベースカラーと、筋状に入れ…
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秋のアンニュイムードをかもす♡ハラリ前髪のつくり方
秋にぴったりのアンニュイ感を取り入れて1.まずは前髪の癖やうねりを取るヘアセット前に前髪を濡らして、ドライヤーで根元を立ち上げるように乾かしま…