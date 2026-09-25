「自分が暇になるのが許せない」日本に11年住むフランス人が指摘する、何もしない時間を認めない現代社会の息苦しさ
フロリアン氏が自身のYouTubeチャンネルで「日本に11年住んで、忘れていたフランスの良さ」と題した動画を公開した。日本での生活が11年になる同氏が、一時帰国した母国・フランスで再発見した「外で過ごす文化」や「時間に対する考え方」の違いについて、独自の視点で語っている。
動画の冒頭、フロリアン氏は以前公開した「もうフランスには住めない」と題した動画に触れつつも、今回の滞在を通じて「良いところもたくさんある」と心境の変化を告白。特に、日本の夏は暑くて外に出たくないと感じていたが、フランスでは多くの人が公園などでピクニックをしたり、近所の人と外で交流したりと、外で過ごす時間が長いことを指摘した。
また、フランスの夏は日が長く、夜10時頃まで明るいことに言及。「夜8時になると、子どもたちが公園に遊びに行きます」と驚きを見せ、夜遅くまでバーベキューを楽しむなど、気候の良さを活かして時間をゆったりと使う文化があることを説明した。さらに、ほぼ毎日家族と会い、食事を共にする家族間の繋がりの強さや、ノルマンディー地方の美しい自然、エスカロップのクリームソースなど美味しい家庭料理の数々も紹介している。
核心的な主張として、フロリアン氏は日本とフランスの「時間の感覚」の違いについて言及。フランスでは何もせずにダラダラ過ごす「暇」を楽しむ文化がある一方、日本生活が長くなった自身は「自分が暇になるのが許せない」と感じるようになっていたと吐露。「フランス人は『暇』が好きなんやなと思います」と語り、何もしない時間を幸せだと感じるフランス独自の豊かな価値観を振り返った。
最後に「やっぱりフランスは自分の故郷です」と語り、故郷への愛着を再確認したフロリアン氏。日本に長く住んだからこそ気づくことができた、フランスの「暇を愛する文化」や家族との絆は、忙しい現代の日本人に時間の本当の豊かさを問いかけている。
動画の冒頭、フロリアン氏は以前公開した「もうフランスには住めない」と題した動画に触れつつも、今回の滞在を通じて「良いところもたくさんある」と心境の変化を告白。特に、日本の夏は暑くて外に出たくないと感じていたが、フランスでは多くの人が公園などでピクニックをしたり、近所の人と外で交流したりと、外で過ごす時間が長いことを指摘した。
また、フランスの夏は日が長く、夜10時頃まで明るいことに言及。「夜8時になると、子どもたちが公園に遊びに行きます」と驚きを見せ、夜遅くまでバーベキューを楽しむなど、気候の良さを活かして時間をゆったりと使う文化があることを説明した。さらに、ほぼ毎日家族と会い、食事を共にする家族間の繋がりの強さや、ノルマンディー地方の美しい自然、エスカロップのクリームソースなど美味しい家庭料理の数々も紹介している。
核心的な主張として、フロリアン氏は日本とフランスの「時間の感覚」の違いについて言及。フランスでは何もせずにダラダラ過ごす「暇」を楽しむ文化がある一方、日本生活が長くなった自身は「自分が暇になるのが許せない」と感じるようになっていたと吐露。「フランス人は『暇』が好きなんやなと思います」と語り、何もしない時間を幸せだと感じるフランス独自の豊かな価値観を振り返った。
最後に「やっぱりフランスは自分の故郷です」と語り、故郷への愛着を再確認したフロリアン氏。日本に長く住んだからこそ気づくことができた、フランスの「暇を愛する文化」や家族との絆は、忙しい現代の日本人に時間の本当の豊かさを問いかけている。
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