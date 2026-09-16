【高須幹弥】睡眠不足は脳が麻痺しているだけ？「後天的なショートスリーパーはあり得ない」医学的真実
高須幹弥（高須クリニック）が「ラスカー賞受賞の筑波大学柳沢正史教授と堀大輔の因縁について解説します【ショートスリーパー】」を公開した。動画では、ラスカー賞を受賞した柳沢正史教授の功績を紹介するとともに、巷で話題の「後天的ショートスリーパー」を医学的見地から真っ向から否定し、その危険性に警鐘を鳴らしている。
高須氏はまず、アメリカの医学賞であり「ノーベル賞の登竜門」とも言われるラスカー賞を受賞した筑波大学の柳沢正史教授について言及。脳内で覚醒を維持する物質「オレキシン」を発見し、ナルコレプシーや不眠症の治療薬開発に貢献した偉大な功績を讃え、「心から尊敬している」と語った。
その上で、柳沢教授が強く訴えている「睡眠時間の必要性」について解説。睡眠中は脳内で老廃物の除去や記憶の整理など極めて重要な活動が行われているものの、そのメカニズムはいまだ解明されていないことが多いという。成人は年齢に応じた適切な睡眠時間が必要であり、睡眠を削ると生活習慣病やがん、うつ病、認知症などのリスクが高まることを指摘した。
さらに動画では、ネット上で話題となっている「自称ショートスリーパー」の堀大輔氏と柳沢教授の「深い因縁」について言及。堀氏は自らを被験者として筑波大学に研究を依頼したり、ショートスリーパー育成協会を立ち上げているが、柳沢教授ら医学界は「後天性のショートスリーパーはありえませんよ」「ましてや育成するなんてことはできません」と断言している。高須氏も、自称ショートスリーパーの多くは単なる睡眠不足の状態であり、アドレナリンが出て「脳が麻痺して慣れてしまっているだけ」だと指摘した。
結論として高須氏は、睡眠時間を削るショートスリーパー育成ビジネスに注意を促し、適切な睡眠をとることこそが健康と高いパフォーマンスを維持する唯一の道であると締めくくっている。
高須氏はまず、アメリカの医学賞であり「ノーベル賞の登竜門」とも言われるラスカー賞を受賞した筑波大学の柳沢正史教授について言及。脳内で覚醒を維持する物質「オレキシン」を発見し、ナルコレプシーや不眠症の治療薬開発に貢献した偉大な功績を讃え、「心から尊敬している」と語った。
その上で、柳沢教授が強く訴えている「睡眠時間の必要性」について解説。睡眠中は脳内で老廃物の除去や記憶の整理など極めて重要な活動が行われているものの、そのメカニズムはいまだ解明されていないことが多いという。成人は年齢に応じた適切な睡眠時間が必要であり、睡眠を削ると生活習慣病やがん、うつ病、認知症などのリスクが高まることを指摘した。
さらに動画では、ネット上で話題となっている「自称ショートスリーパー」の堀大輔氏と柳沢教授の「深い因縁」について言及。堀氏は自らを被験者として筑波大学に研究を依頼したり、ショートスリーパー育成協会を立ち上げているが、柳沢教授ら医学界は「後天性のショートスリーパーはありえませんよ」「ましてや育成するなんてことはできません」と断言している。高須氏も、自称ショートスリーパーの多くは単なる睡眠不足の状態であり、アドレナリンが出て「脳が麻痺して慣れてしまっているだけ」だと指摘した。
結論として高須氏は、睡眠時間を削るショートスリーパー育成ビジネスに注意を促し、適切な睡眠をとることこそが健康と高いパフォーマンスを維持する唯一の道であると締めくくっている。
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